Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas. Sin embargo, su éxito no ha sido suficiente y la nueva dirección de la cadena ha decidido fulminar el programa. Así que habrá que esperar cuáles son los planes que Telecinco tiene para su presentador, Jorge Javier Vázquez, que hace unos días aseguraba que tiene contrato para dos años más con la cadena. Está por ver cómo ha sentado esta decisión, no solo a Jorge Javier, si no al resto de colaboradores del programa y a la propia productora, La Fábrica de la Tele, que hace unos días auguraba un largo recorrido para su programa estrella. Así que ya saben, el último Sálvame, el 16 de junio.

‘Sálvame’ se acaba y, tras actualizar el currículum de los colaboradores del programa, toca colgar el cartel de ‘se traspasa’ en la entrada del plató. Jorge Javier Vázquez era el encargado de hacerlo junto a todos los colaboradores y recibía a un experto inmobiliario para que lo tase.

“Bueno 14 años, ya está bien, ha llegado el momento”, anunciaba el presentador del programa, poniendo el cartel no sin algún problema y con la ayuda de Belén Esteban.

Jorge Javier recibía también a Gabriel, experto inmobiliario, para que tase el plató: “Te voy a enseñar el plató, es un interior y hace doce años que no reformamos, que se dice pronto”.

Eso sí, explicaba que el plató ha aguantado “carros y carretas” y Adela González añadía que tiene “mucha luz”, aunque su compañero replicaba: “Cuidado, a mí me saca un cuello que no tengo”.

Comunicado de La fábrica de la tele tras la cancelación de 'Sálvame'

"Las finales nunca son fáciles pero por delante quedan varias semanas en las que la familia de 'Sálvame' se despedirá de su audiencia con gratitud a su enorme fidelidad. 'Sálvame es el programa de tarde más longevo de la historia de la televisión española. Un legado que nadie podrá borrar y que forma ya parte de la cultura popular de este país, como en su día lo hicieron otros legendarios programas de televisión", añade la compañía.

"A todos los que durante estos 14 años nos han seguido con pasión, gracias. Se cierra una etapa. Otras vendrán y serán tan o más apasionantes si cabe", finaliza el comunicado.

El comunicado de La Fábrica de la Tele se produce después de que los trabajadores conocieron la reacción de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, máximos responsables de La fábrica de la Tele, que se enteraron de la cancelación de 'Sálvame' por los medios, según ha conocido YOTELE.

"Lo que se ha publicado es cierto. Nosotros nos hemos enterado por el periódico", explicaron a los profesionales que trabajan en el magacín de Telecinco, que se despedirá para siempre de los espectadores el próximo 16 de junio, tras 14 años de emisiones.