First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y otros tiran de originalidad y creatividad. Francisco ha llegado a ‘First Dates’ con las ganas de conocer a una mujer que sea echada para adelante porque él también es así, se define como persona fiel cuando tiene pareja, aunque la imagen que da no sea esa. Razzud afirma que quiere que su pareja se sienta bien, amado, querido y atendido.

“Te voy a hacer un detalle con unas pastas que he hecho yo, se llaman ‘pacovitas’ por mi nombre”, ha dicho él para darle este regalo. Y ella se ha mostrado muy feliz con esto: “Eso me cautivó mucho porque veo que es una persona romántica como yo”. Tras este emotivo momento y la primera impresión, ambos han ido hasta la mesa para preguntarse e interesarse el uno por el otro. Ella ha asegurado “llevar el ritmo en la sangre”, que le gusta el baile y que esto le desestresa, algo que a él le ha ganado por completo porque siempre saca mucho tiempo para mover el esqueleto: “Hay sábado que bailo hasta 12 horas, salgo de un evento y voy para otro”. “Es muy hablador, me encanta lo jovial que es, lo alegre y que le guste estar siempre haciendo algo”, ha dicho Razzud tras conocer cómo es la vida de su cita.

En lo sexual, Paco se define como una “máquina” y le explica a su cita que es porque es pasivo: “Si sacas el premio…”. “Me gustaría sacar el premio para saber qué hay detrás de que él se venda tan bien”, dice Razzud.

Y aquí hablan del futuro, ella quiere saber si le gustaría tener estabilidad en el amor. Francisco explica que quiere algo que le de estabilidad y el tiempo va diciendo: “Si fluye quiero que vaya a más”. “Para mí hay tres cosas fundamentales, buen sexo, buena comunicación y cosas en común”, son los tres pilares que ha puesto ella para que una pareja vaya adelante.

Ambos han compartido un momento íntimo, donde han podido bailar, compartir los pasos que ambos saben y hablar sobre la vida mientras. “Como se nota que llevas el ritmo dentro”, ha dicho Paco y ella ha afirmado estar muy a gusto con él en este momento. Y ambos han tenido que enfrentarse al juego de hacer lo que dijera en el papel, si querían. “Un pico o un morreo”, ha sido para que Razzud le diera a Paco y “un beso en la nuca”, de él para ella.

En la decisión final, él ha afirmado querer tener una segunda cita con Razzud, algo que ella también ha afirmado: “Es muy alegre y eso me gustó mucho”. “Aquí sale el pajarito”, ha dicho él y se han dado un beso para sellar este momento.