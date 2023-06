'Caminar sin punteras'. Este es el título del último libro de Almudena Cid en el que, echando la vista atrás tras el año más complicado de su vida por su separación de Christian Gálvez, desvela "cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confiesa.

En las diferentes entrevistas que ha concedido hasta el momento para promocionar su libro, la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

"Ha sido el peor año de mi vida, pero escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", ha asegurado en la Cadena Ser, donde ha hablado de lo importante que ha sido escribir 'Caminar sin punteras'para poder superar su ruptura.

En la otra cara de la moneda está Christian Gálvez, que está viviendo un momento de lo más feliz junto a su pareja, Cristina Pardo. Su programa, ‘25 palabras’ está de celebración. El programa de las tardes de Telecinco que ha conseguido reunir a miles de familias al frente del televisor cumple 100 emisiones y lo hace al mismo tiempo que el bote alcanza los 600.000 euros.

El espacio de Christian Gálvez es líder de su franja de emisión en target comercial y en los públicos de entre 13 y 54 años, pero ¿Cuál es el secreto de su éxito? El presentador del programa nos responde a esa y a otras preguntas.

Aunque no sabe cuál es el secreto del éxito de ’25 palabras’, Christian Gálvez apunta a que el trabajo diario tiene mucho que ver: “No sabemos cuál es el secreto, esa es la magia de la televisión. Por eso, nunca dejamos de dar lo mejor de nosotros mismos”. “Intentamos alcanzar esa excelencia que tampoco sabemos cómo llega, pero, cuando llega, lo celebramos y seguimos trabajando en ella”, explica el presentador del espacio que precede al ‘Reacción en cadena’ de Ion Aramendi.

Cada día son más los concursantes que se apuntan al casting de ’25 palabras’ y Christian Gálvez ha querido tener unas palabras para aquellas personas que aún no se han atrevido a hacerlo: “Venid a pasarlo bien, que vais a encontrar una familia”, declara.

“Hay mucho dinero en juego y al final venís a cumplir ilusiones y sueños, así que ¿Qué mejor manera de hacerlo que con nosotros?”, dice el presentador, haciendo un llamamiento a los futuros concursantes.

Aprovechando la amabilidad y cercanía del presentador, también le hemos querido proponer un juego. Una pregunta en la que ha dejado claro el amor que tiene por la persona con la que comparte su vida en la actualidad, Patricia Pardo.

Cuando le hemos propuesto que declare su amor a la mujer de su vida en 25 palabras, él ha respondido: “Esa declaración de amor la he hecho hace muy poquito, con menos de veinticinco palabras y con más, también”.