Esta mañana ha pasado lo que muy pocos se esperaban. Y es que, tras su ruptura con Antonio David, Marta Riesco ha pedido perdón públicamente. "No volverá a pasar", ha asegurado a sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

Y es en las últimas semanas le ha pasado de todo a la reportera que, aparentemente, lo tenía todo. Un trabajo que le encantaba y un novio del que estaba enamoradísima. Pero todo comenzó a truncarse. Primero el trabajo. El detonante fue una discusión que mantuvo con la reportera de otro programa de Telecinco durante una rueda de prensa de José Ortega Cano. Eso derivó en algo más grande que hizo que la reportera se apartase, al menos de forma momentánea, de las cámaras de televisión.

Después se conoció que lo que ocurría de verdad es que tenía una baja médica y por eso no estaba trabajando en su programa, Fiesta, el espacio que presenta Emma García en Telecinco. Una vez recibido el alta, Marta Riesco se reincorporó a su trabajo, pero la alegría no le duró mucho y acabó siendo despedida de forma disciplinaria. Algo con lo que la reportera no estaba de acuerdo y anunció que tomaría acciones legales.

Entonces Marta Riesco decidió refugiarse en su amado novio, Antonio David, con quien compartió numerosos momentos de amor, tal y como dejó claro a través de las redes sociales. Pero el amor se acabó rompiendo. Con un escueto comunicado, Marta Riesco anunciaba la ruptura con Antonio David y culpaba de ella a la hija que el exguardia civil tiene con Rocío Carrasco, Rocío Flores, quien en ningún momento se ha manifestado al respecto.

Familia

Marta Riesco volvió a Madrid y se refugió entonces en su familia y amigos. Sin embargo, el trabajo sigue escaseando, más allá de su labor como influencer a través de las redes sociales.

Sin embargo, esta mañana ha pasado algo inesperado. Y es que la reportera ha pedido perdón a sus seguidores. "No volverá a pasar", afirmó Marta Riesco, y es que la reportera llevaba varias horas sin publicar contenido en sus redes sociales, donde está siendo muy activa en la actualidad y quiso pedir perdón por ello.