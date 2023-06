Operación Triunfo es uno de los programas de televisión más populares en España. Desde su debut en el año 2001, este concurso de talentos ha servido como plataforma para descubrir a algunos de los artistas más exitosos del país.

El formato del programa consiste en seleccionar a un grupo de concursantes que compiten entre sí en una serie de desafíos musicales. Durante el transcurso del programa, los concursantes viven juntos en una casa y reciben clases de canto, baile y actuación de algunos de los profesionales más reconocidos del sector.

Una de las características más interesantes de Operación Triunfo es que los espectadores tienen la oportunidad de votar por sus concursantes favoritos. Cada semana, el concursante con menos votos es eliminado del programa, hasta que solo queda uno, quien es declarado ganador del concurso. A lo largo de los años, Operación Triunfo ha sido responsable de lanzar las carreras de algunos de los artistas más populares de España, como David Bisbal y Aitana. Estos artistas han logrado mantenerse en la cima de las listas de éxitos durante años gracias a la enorme base de fans que construyeron a lo largo de su tiempo en el programa.

Otro aspecto interesante de Operación Triunfo es su capacidad para evolucionar con el tiempo. Desde su debut, el programa ha experimentado con diferentes formatos y ha presentado nuevos elementos para mantener a los espectadores interesados. Por ejemplo, en temporadas recientes, los espectadores han podido ver a los concursantes participar en desafíos que ponen a prueba sus habilidades en diferentes géneros musicales.

El reality de talentos musicales tuvo una segunda vida en la cadena que le vio nacer, TVE en el 2017. Un año en el que Amaia se alzó con la victoria y del que salieron cantantes reconocidas como Aitana, Mimi (Lola índigo) y Ana Guerra, entre otros. Tras dos ediciones menos exitosas, TVE canceló de nuevo OT. Ahora, el talent musical ha vuelto en la cadena más inesperada. Amazon Prime Video ha adquirido los derechos de Operación Triunfo y prepara una nueva edición que está prevista que arranque entre finales de 2023 y principios de 2024.

Uno de los momentos más polémicos de la marca fue la edición que presentó Pilar Rubio en Telecinco, la cual tuvo que cancelar su emisión por los bajos índices de audiencia. Ahora, años después de aquel sonado fiasco, la presentadora ha roto su silencio. Habla de boicot por parte de los productores y la desorganización que había en el reality. “O no me los daban o no recibía instrucciones por el pinganillo. Era un boicot que te hacía sentir desubicada”. “O no me los d“La manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando la presentadora” (...) “Eran guerras entre la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con esa unión y querían boicotearlo desde dentro”, recoge en una entrevista realizada por el portal especializado en TV Bluper.