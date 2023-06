La cancelación del programa Sálvame ha revolucionado el mundo de la televisión. Tras conocerse la noticia, son muchas las personas que han mostrado su opinión sobre la cancelación del programa vespertino de Telecinco, que sumaba más de 14 años en antena. Una de las reacciones más inesperadas ha sido la de Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos le ha ofrecido trabajo a Jorge Javier Vázquez en su programa Canal Red. El espacio del mítico presentador se llamaría "Rojos y maricones".

Iglesias compartió una publicación en su Twitter en la que anunciaba el nuevo programa junto a Jorge Javier. "Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano...", escribía. El mensaje terminaba con un enlace al formulario para hacerse socio y donante para la plataforma televisiva digital del político. Todo parecía apuntar que se trataba de una broma o una estrategia de marketing para promocionar su espacio. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha respondido a la oferta de trabajo.

El presentador le ha enviado un audio a Iglesias. "Pablo he estado revisando el acuerdo y estamos a putito de lograrlo. Quizá deberías subir un poquito más. Tu sabes que yo no me muevo por dinero; me muevo por mucho dinero", ha dicho. Y le propone un trato: "Si consigues que Podemos y Sumar vayan juntos a las elecciones te hago una rebajita". La respuesta de Pablo Iglesias: "Haremos todo lo posible".

¿Jorge Javier cada vez más cerca de Canal Red?👇pic.twitter.com/HFzNmwe6Ny — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 8 de mayo de 2023

La cancelación de Sálvame es inminente. El próximo 16 de junio y tras un bajón en audiencia, el programa se despedirá definitivamente de la antena. Por el momento, será Ana Rosa Quintana la que ocupe el espacio.