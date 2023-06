Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

Sin embargo, el conocido rostro, aún no había protagonizado ningún espacio de Telecinco. Esto cambiará próximamente, puesto que la propia cadena, le ha anunciado como pistoletazo de salida para la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'.

Hay que recordar que la última vez que pisó un plató en nuestra cadena fue en 2015 y el presentador que lo entrevistó no fue otro que Jorge Javier Vázquez, quien logró un clima de cercanía y confianza con el torero, que no dudó en abrirse como nunca.

El programa elegido por el diestro fue ‘Hay una cosa que te quiero decir’, un espacio al que acudió para dar una sorpresa a un seguidor suyo y en el que habló sobre algunos de los aspectos más mediáticos de su pasado, como la relación que tuvo con Belén Esteban. En 2015, el hijo de Carmen Bazán llevaba varios años sin pisar la cadena amiga, ya que su última entrevista había sido dieciséis años atrás, en el programa ‘La noche con Fuentes y Cia’. Fue ‘Hay una cosa que te quiero decir’ el espacio que eligió para su regreso. Era un momento histórico y, por si fuera poco, el encargado de charlar con él fue Jorge Javier Vázquez, presentador de ‘Sálvame’, el espacio en el que trabajaba su expareja, Belén Esteban. Sobre ella, hablaron largo y tendido en el programa de Telecinco. Entre el torero y el presentador había mucha complicidad, Jesulín de Ubrique estaba muy cómodo y, por ello, no se negó a responder a ninguna de las preguntas que se le hicieron. Por aquel entonces, la madre de su hija estaba en ‘GH VIP’ y él no dudó en hablar de ella.

“Belén ha sido una persona que ha pasado por mi vida, que tenemos una hija en común y punto final. La vida sigue y yo a ella le deseo lo mejor. No quiero buscarle tres patas a un gato porque nunca las ha habido”, declaró él, muy correcto.

No tenía ni idea de quién era ‘El Miguel’, pero no dudó en desearle lo mejor a su expareja: “No sé quién es su novio, pero, por supuesto que quiero que sea feliz, no le deseo el mal a nadie”, aseguró en el programa de Jorge Javier Vázquez.

De Belén Esteban aseguró tener “muy buenas recuerdos”: “Por encima de todo, tenemos una hija en común, pero yo soy feliz en mi matrimonio, con mi vida, mis hijos y yo sigo para adelante".