Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

De hecho, hace solo unos días Telecinco celebró el vigésimo aniversario del estreno de "Los Serrano" con un reencuentro del elenco que fue muy celebrado por ellos mismos y por el público.

En una reciente entrevista, uno de los protagonistas de la serie, Fran Perea, que interpretaba a Marcos, ha revelado por qué dejó la serie. "Yo estaba pidiendo que mi personaje creciese un poco. Yo empecé con 25 y él con 16, pero yo voy cumpliendo años y veo que el personaje no cumple. Me dijeron que no iba a cumplir, que no interesaba que fuese mayor de edad", comenzó explicando.

Fue en ese momento en el que comenzó a valorar un cambio de aire. "Empecé a pensar en una posible salida, pero era una decisión complicada. Con mucha presión por parte de la productora y la cadena, que no querían perder al personaje", reveló.

Finalmente, Fran Perea abandonó "Los Serrano", que continuó sin él. "No me arrepiento. Creo que hice bien, por mi salud mental y física. Y a nivel profesional, porque no te puedes quedar con veintipico años chupando del bote. Yo pienso que en esas edades tiene que haber inquietud, ganas de hacer cosas", concluyó en una entrevista para el podcast "Animales humanos".