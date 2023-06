Hugo Silva está en plena promoción de la serie Pollos sin cabeza que se puede ver a través de la plataforma HBO Max. Una serie en la que interpreta a un exfutbolista y manager de jugadores un tanto especial y de la que dio cuenta en El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. Pero lo más comentado de todo fue el look con el que acudió al espacio, que despertó alguna que otra crítica entre los espectadores, tachándolo de desaliñado. Pocos se esperaban que el propio actor reaccionase de esta manera a las críticas.

Hugo Silva se hizo popular tras su participación en series de televisión como Al salir de clase (2000-2002), Los hombres de Paco (2005-2009), El Ministerio del Tiempo (2016-2020) o La cocinera de Castamar (2021). También ha tenido varios papeles protagónicos en películas como Mentiras y gordas (2008), Que se mueran los feos (2010), El cuerpo (2012), Las brujas de Zugarramurdi (2013) o Los amantes pasajeros (2013). Además, Hugo Silva es un artista 360, ya que su formación incluye también estudios de teatro, arte dramático, canto y guitarra, habiendo sido miembro del grupo musical de heavy metal Inordem.

Actualmente está inmerso en la promoción de su nueva serie, Pollos sin cabeza, una serie creada por Carolina Bang y Álex de la Iglesia, y desarrollada y escrita por Jorge Valdano Sáenz y Pablo Tébar para HBO Max. La serie cuenta la historia de Alberto, "Beto", Martín Ruiz (Hugo Silva), un exfutbolista que no supo gestionar el poco éxito que tuvo, se da una segunda oportunidad en la industria del fútbol como representante de jugadores. Junto a Hugo Silva, la serie también cuenta con Dafne Fernández, Óscar Casas, Gorka Otxoa, Miguel Ángel Solá, Kira Miró, Lucía Jiménez, Manuel Tallafé y Diogo Sales. Aunque se acaba de estrenar la primera temporada, desde la plataforma de streaming ya habían anunciado que la segunda temporada estaba en desarrollo.

Promoción

Y dentro de la labor de promoción de la serie está la de acudir a diferentes programas, como ocurrió en El Hormiguero, programa al que acudió Hugo Silva con un look que no dejó a nadie indiferente. Así, se ganó el comentario de un tuitero que, mostrando una captura de la entrevista, se preguntaba "¿Es realmente necesario, imprescindible, ir sin peinar, con camiseta playera y como quien se levanta de una resaca, a los programas de televisión? ¿Se es más 'progre' apostando por la dejadez y el feísmo estético? Ah!". Lo que no se esperaba este tuitero es el zasca que iba a recibir del propio Hugo Silva. "Sí", aseguró el actor, comentando más tarde de quién era la camiseta que llevaba puesta.

Pero no ocurrió eso, sino que el actor también recibió numerosas respuestas alabando no solo el zasca que le había dado al tuitero, sino el look que llevaba asegurando que "Hugo Silva puede ir como quiera".