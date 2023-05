Según informa en exclusiva la revista 'Diez Minutos', Sebastián Yatra se ha comprado una casa en Madrid valorada en 1,5 millones de euros. El cantante colombiano ha adquirido un inmueble en una de las zonas más exclusivas de la capital: conocida como la Milla de Oro.

La misma revista comparte imágenes inéditas de la pareja recorriendo algunas calles de Madrid donde aprovecharon para realizar algunas compras.

Hace tan solo unos días, en la alfombra roja de los Premios Platino, el artista habló de su relación con Aitana. "Siempre hemos tenido una relación muy linda desde que nos conocimos hace 5 años, una amistad muy especial, y ahora estamos disfrutando cada cosa que nos va pasando", dijo el colombiano. La pareja no se esconde, aunque tampoco quieren dar detalles de su relación. Sin embargo, personas cercanas a la pareja ya hablan de sus planes de futuro.

Hace unos días la youtuber Btween my clothes contaba que la pareja estaría comprando muebles en una conocida aplicación de compraventa para su inminente mudanza juntos. Esta información encaja con la compra de la nueva casa de Sebastián Yatra.

La influencer contaba que había tenido una conversación exclusiva con una persona que conoce muy bien la situación de los cantantes, pero la decisión de realizar esta mudanza podría no ser tan idílica como parece. Aitana y Sebastián podrían estar en desacuerdo en el tipo de muebles que poner en la vivienda.

Su historia de amor marcha viento en popa y, a pesar de que ni Aitana Ocaña ni Sebastián Yatra ha confirmado que están enamorados, ya no ocultan su relación y cada vez se comportan con más naturalidad. Buena prueba de ello son las imágenes que han compartido en sus respectivas redes sociales, al mismo tiempo y en los mismos lugares, de sus recientes vacaciones en República Dominicana. Con una sonrisa tímida, la artista ha agradecido los piropos por las imágenes que ha compartido en bikini presumiendo de cuerpazo; unas imágenes que, con un "gracias" y una mirada divertida ha confirmado que son obra de Sebastián, con el que después de cuatro meses -que se sepa- de discreta relación todavía no ha posado públicamente como pareja.

"No voy a hablar de eso, perdóname. Si es que no* Cuando yo quiera hablar de algo de verdad que hablaré, pero es que ahora mismo no quiero hablar de eso" ha confesado incómoda cuando le hemos preguntado por su amor por el colombiano, insistiendo en que aunque "soy feliz, de verdad", prefiere no revelar ningún detalle de su historia de amor con Yatra.

Más habladora se ha mostrado al hablar del inminente estreno de 'La Voz Kids', donde repite como coach al lado de su novio, de David Bisbal y de Rosario Flores: "Tengo ganas, va a ser muy bonito. Tenéis que verlo, de verdad que sí. Va a ser precioso. Trabajar con niños es muy emocionante". "Tengo mucha complicidad con Sebastián y con todos, con todos. Es que hacemos un grupo muy bonito los cuatro la verdad. Ha sido bonito compartir este año también con Rosario, que no la conocía y ha sido un placer" ha confesado.