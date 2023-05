Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, estalló en sus redes sociales tras los comentarios que recibió por parte de sus seguidores tras compartir un vídeo en su perfil. "No debo justificarme", aseguró en una publicación, donde quiso contestar a sus seguidores.

La influencer también es hija de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta.

Desde joven, Rocío Jurado demostró un talento natural para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, poco después, comenzó a cantar en diferentes festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", que incluía canciones populares de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama y la convirtió en una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Además de su talento como cantante, también fue una actriz muy querida por el público, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un ícono para la comunidad. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tabú en España, Rocío Jurado hablaba abiertamente sobre la necesidad de respetar y aceptar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado también estuvo marcada por la tragedia. En 1984, su hermano murió en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer, y en 2006, después de una larga batalla contra la enfermedad, falleció a los 61 años.

La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado, sin embargo, continúa vivo en su música, que sigue siendo una inspiración para muchos artistas y fans.

Descendencia

También continúa viva a través de su descendencia, como su hija Gloria Camila, que es muy activa en las redes sociales. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones compartió un vídeo en el que aparecía el líder de Vox durante la moción de censura a Pedro Sánchez en el Congreso, algo que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Esta lluvia de mensajes obligó a la influencer a hacer público un comunicado en sus redes sociales donde explicaba por qué había compartido el vídeo.

"No debo justificarme, no soy de Vox, soy taurina, comparto algunas cosas y otras no", señaló, asegurando que "tengo mi criterio propio, creo en la mejora d elas cosas, soy de Ayuso y quiero que siga existiendo la cultura que nos rodea de toda la vida".

Malos tratos de Ortega Cano a Rocío Jurado

Hoy, harta de tanta polémica, Gloria Camila ha decidido contestar una pregunta que un seguidor le hizo a través de Instagram: "¿Ocho de la mañana y José ya me ha pegado la primera hostia?", haciendo referencia a lo que dijo Rocío Carrasco sobre lo que encontró en las memorias de su madre. Sin embargo, Gloria Camila ha querido contestar que nunca "he visto escrito eso por ningún lado" y quién lo dice "está mintiendo", aseguró.