¿Habrá boda entre Gerard Piqué y Clara Chía? En Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García han hablado de esta posibilidad tras conocer que la palabra "boda" había salido de una conversación entre ambos.

Y es que desde que Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación de doce años y dos hijos, no paran de salir noticias entre ambos. Por su parte, la cantante no ha parado de sacar canciones en las que aprovechaba para poner a caldo a su ex. Primero fue de una forma velada con "Te felicito", que sonó durante todo el verano, pero las críticas fueron creciendo a medida que sacaba nuevos singles.

Sin duda lo más sonado fue la canción que realizó con el rapero Bizarrap, donde la colombiana pasaba de las críticas veladas o las directas. Y no solo se metía con el que había sido su pareja durante doce años, sino también con su novia. Una situación que, como cuentan, afectó mucho a Clara Chía, aunque días después la pareja salió a la calle con un aire desenfadado y tratando de restarle importancia a lo que había pasado.

Gerard Piqué en Twitch

Este lunes 24 de abril se ha celebrado el primer cierre de 'Mercato' de la historia de la Kings League. Tras la acalorada jornada de fichajes, ya se conocen las nuevas plantillas al completo de cada equipo de la Kings League InfoJobs. Ha habido grandes movimientos entre los equipos, que no se parecen lo más mínimo a los de la primera jornada.

Este cierre de 'Mercato' se ha podido seguir a través de Twitch, pero algunos de los presidentes de los equipos de la Kings League han compartido los momentos más divertidos de la jornada también a través de sus redes sociales. Pues bien, uno de los más activos ha sido Ibai Llanos, que ha publicado cuatro vídeos en su perfil de TikTok, donde le siguen más de quince millones y medio de personas.

Uno de los vídeos más virales es, precisamente, en el que Gerard Piqué manda un consejo a los jóvenes, el cual no ha pasado en absoluto desapercibido en TikTok, donde acumula ya más de un millón y medio de reproducciones. Además, junto a él, Ibai ha escrito: "Consejo de Gerard".

Un consejo polémico

El streamer vasco Ibai Llanos le ha pedido a su amigo y compañero Gerard Piqué que dé un consejo a los jóvenes y el exjugador del Fútbol Club Barcelona ha dicho: "Que vivan la vida y que follen mucho", estas han sido las recomendaciones del exfutbolista que han hecho que a Ibai le dé un ataque de risa.

En el vídeo, se escucha como el streamer no puede para de reír después de escuchar los consejos de su amigo, los cuales han causado un gran revuelo en TikTok. Es más, el vídeo de Ibai se ha llenado de comentarios y las opiniones al respecto están muy divididas.

Por un lado están los de quienes apoyan a Piqué y se ríen con él: "Consejo para su novia, que leyenda" y "gracias, ídolo mío"; y por el otro los de quienes piensan que el exfutbolista no es nadie para dar consejos: "simplón", "que no sean como él" o "así le ha ido a él...".