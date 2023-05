Kiko Matamoros es una de las caras más reconocibles de Telecinco. Su participación en Sálvame durante tantos años ha provocado que se convierta en un habitual en los debates sobre la prensa del corazón, en parte gracias a su perfil polémico. El colaborador de Telecinco siempre ha estado en el foco público, expuesto a críticas constantes con respecto a su vida privada. Precisamente la confirmación de su relación actual fue muy sonada en su día, más aún después de la confirmación de compromiso con Marta López tras tres años de relación. Y es que entre ambos hay una diferencia de edad de 40 años, aunque parece que es algo que no afecta a su relación.

Matamoros y López cuentan sus secretos en un videopodcast, que leva por nombre ‘Amar para Vivir’ y está disponible en la plataforma de Mtmad. Ahora la nueva aventura profesional de Kiko Matamoros y Marta López Álamo llega a su fin y la pareja ha querido acabar la temporada de una manera muy especial. El colaborador y la modelo enseñan su casa por primera vez. Los seguidores de la pareja se lo han pedido mucho y han querido satisfacer su curiosidad en el último capítulo mostrando sus rincones favoritos.

Como bien dice Marta, es algo que nunca habían hecho por lo que tienen los nervios a flor de piel y no pueden ocultar la emoción al enseñar las piezas más exclusivas de su casa. Desde su enorme gimnasio, con una pieza histórica de coleccionista, hasta el elemento decorativo más impensable que se puede tener en mitad de la casa, la pareja no se deja ningún detalle. ¿Qué lugar más íntimo hay en una casa que el dormitorio? La pareja comparte con nosotros su pequeño nidito de amor y confiesa qué es lo que no pueden dejar de hacer justo antes de dormir. El colaborador y la influencer desvelan qué es lo que más les gusta hacer en su habitación y cuál es la razón de su peculiar diseño.

Kiko y Marta han querido cerrar la temporada por todo lo alto con un 'house tour' en toda regla. Además, la pareja desvela aspectos de su convivencia desconocidos hasta la fecha que no van a dejar indiferente a nadie. Per, ¿cuánto vale ese nidito de amor? Según varios medios, Matamoros y López Álamo viven en una vivienda del centro de Madrid donde pagan un alquiler de 3.700 euros mensuales.

"¿Me vas a decir ahora lo que hacer y lo que no?”

La influencer hizo un directo donde fue preguntada acerca de quién cocinaba en casa, si Kiko o ella, a lo que respondió: “Ninguno. Tenemos ayuda en casa, que es otra cosa que no se por qué es un tema tabú.”. Lejos de quedar aquí la conversación, Marta López habló sobre su alimentación: “Como salgo a comer tanto en casa cocino cosas muy básicas que no se pueden llamar cocina.”. Fue la última respuesta lo que más llamó la atención. Ocurrió cuando fue preguntada acerca de por qué no cocinaba ella, a lo que dijo: “Porque no me da la gana. ¿Me vas a decir ahora lo que hacer y lo que no?”.