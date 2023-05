Después de hacerse público el sueldo de 15 presentadores externos de RTVE y el coste de 'La Promesa', ahora se han detallado las cifras del Benidorm Fest 2023. Para la edición de este año, que se cerró con la victoria de Blanca Paloma, la Corporación pública invirtió un total de 4.069.328 euros, lo que supone un incremento del 42% respecto a 2022. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el sueldo de sus tres presentadores.

Los datos, obtenidos y publicados por Público, reflejan una notable diferencia entre los cachés de los elegidos para conducir las tres galas: Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand. RTVE señala que en el presupuesto con la productora "constan las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde: presentadora 50.000,02€, presentadora 15.000,02€ y presentador 50.000,02€".

Mónica Naranjo está viviendo una nueva época de éxitos, especialmente en televisión. Tras ser una de las presentadoras del Benidorm Fest 2023, actualmente presenta el programa de TVE Cover Night y se encuentra embarcada en una gira de presentación de su último trabajo discográfico.

El ex de Mónica Naranjo se confiesa

Aunque en los últimos años se ha mantenido discreta con respecto a su vida personal, su expareja Óscar Tarruella, con quien Naranjo estuvo 16 años, ha hablado sobre su relación. En una entrevista concedida a El Español con motivo del lanzamiento del libro Diario de un agente de homicidios, el criminólogo ha hablado (y no precisamente para bien) sobre cómo era su relación. "Para mí, la relación con ella era tóxica", ha señalado.

"No era feliz y, a pesar de todo, decidí poner fin a la relación. Yo me sinceré y no dije que fuera tóxica solo por culpa de ella, sino que era tóxica por los dos. Todas las relaciones son cosa de dos, aunque parezca que está de moda echar la culpa a uno u otro", ha detallado.

Además, Tarruella ha asegurado que ya no mantiene ningún tipo de relación con la cantante, aunque sí le habría gustado hacerlo. "Fue ella la que decidió no tener contacto. A mí me habría encantado poder seguir teniendo una relación con ella, como con cualquier otra ex. Como ya dije, yo no estoy en su cabeza, pero imagino que no debe ser fácil que dejen a Mónica Naranjo", ha añadido.

Estas no son las primeras palabras del ex mosso d'esquadra sobre su ruptura con Mónica Naranjo. Cuando la intérprete de temas como Desátame se encontraba de promoción de su programa Mónica y el sexo (Cuatro) en 2019 se quejó de que hablara públicamente de su sexualidad, además detalló que la ruptura no fue tan amistosa como el comunicado oficial que lanzaron en 2018.