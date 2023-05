Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Ruptura anunciada

Marta Riesco anunció la ruptura el pasado jueves y, este fin de semana, tras el revuelo generado, dijo que a pesar de todo seguía queriendo a Antonio David Flores con toda su "alma". Quienes no se han pronunciado al respecto han sido el ex guardia civil y Rocío Flores, a quien la ex reportera de Mediaset señaló directamente como responsable de la ruptura.

Pero, ¿qué paso realmente entre el ex de Olga Moreno y la periodista para que decidieran poner punto y final a su noviazgo?

El plan de Rocío Flores

Ya e sabía, por lo que Riesco publicó en Instagram, que en la noche del miércoles, en plena tormenta, se quedó "tirada" en el calle y que, horas después, iba con la maleta a cuestas por Málaga.

No obstante, no había constancia de lo que pasó entre medias. En la noche del miércoles, La Razón explica que Ro llamó a su padre para que acudiera hasta su casa. Este se presentó con sus otros dos hijos, David y la pequeña Lola, pero sin Marta, pues no estaba invitada. Padre e hija tuvieron una tensa conversación, en la que la joven le imploró que dejara "a sus tres hijos al margen de su relación y de los conflictos y discusiones que tengan". Semanas antes, explica el mismo medio, Ro y Marta coincidieron en un evento con otros influencers en el que afloraron las rencillas.

Mientras padre e hija hablaban largo y tendido, Riesco se encontraba tirada en la calle en plena tormenta. Manuel Bedmar, el novio de Ro, acudió hasta el piso que hasta entonces Marta compartía con Antonio David para entregarle las llaves y que pudiera subir. Riesco esperó en casa al ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno y allí, aseguran, afloró una fuerte discusión entre los dos que dio pie a la ruptura.

Desde que la ex reportera de El programa de Ana Rosa anunciara la ruptura el pasado jueves ha seguido en las redes con normalidad y este fin de semana respondió a las críticas y dudas: "Me llegan una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco. Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido". Añadió: "Sigo queriendo a Antonio David con toda mi alma". Hay que recordar que Marta señalo a Ro como responsable de la ruptura: "Ya has conseguido lo que querías".

Sea como sea, lo cierto es que el interés mediático por los tres ha disminuido de forma considerable al no hablarse de ellos en Telecinco por el nuevo Código Ético de Mediaset. Con la ruptura, han vuelto de cierta manera a la palestra mediática. Antonio David cumplió 47 años este lunes y ya adelantó que este miércoles habría nuevo vídeo en su canal de YouTube. ¿Para hablar de la ruptura y de lo que posiblemente se publique sobre ellos en los semanarios de este mismo miércoles?