Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Como cada semana en 'Supervivientes', Laura Madrueño ha presentado la ceremonia de salvación en la que dos de los nominados quedarían fuera de peligro. En esta ocasión, la lista la conformaban Manuel, Adara, Asraf, Raquel, Yaiza y Arelys. Los cuatro primeros fueron los elegidos por los habitantes de Cayo Paloma y Cabeza de León, mientras que la novia de Ginés y la madre de Yulen Pereira fueron nominadas disciplinariamente por protagonizar un tenso enfrentamiento.

Laura Madrueño ha anunciado que las primeras concursantes que no habían sido salvadas eran Yaiza y Arelys. Los cuatro restantes se han subido al barco de la ceremonia de salvación y han ido cayendo al agua según la presentadora iba diciendo sus nombres. La primera en caer ha sido Raquel Arias dejando a Manuel Cortés, Adara y Asraf sobre sus plataformas. Laura Madrueño no ha alargado la espera y ha cortado la cuerda del hijo de Raquel Bollo, haciendo que éste cayera al agua. Los salvados lo han celebrado con un emotivo abrazo. "Gracias, gracias y gracias esto es una experiencia durísima, muy dura, pero es lo que lo hace increíblemente bonita, os llevo aquí en mi corazón conmigo, gracias", decía Adara. Laura Madrueño ha anunciado que las primeras concursantes que no habían sido salvadas eran Yaiza y Arelys.

Asraf vuelve a sorprenderme superando un limite que muy pocos son capaces, se come una cucaracha!!!!! Es asqueroso si, pero esto es supervivencia en estado puro!! Asraf es increible como superviviente!!🏆👑#Supervivientes2023 #SVUltimaHora pic.twitter.com/ZyaWD2Zqyi — Doña Rogelia (@MissRogelia) 20 de abril de 2023

Asraf también ha sido el protagonista de un momento no apto para estómagos sensibles. El concursante se ha comido una cucaracha que Ginés le ha metido en la boca. “¿Está buena o no? Esa rubia es de las venenosas”, bromeaba el "rey de los bocadillos". “Está asquerosa, tenía como pinchos. Es la primera vez que pruebo una cucaracha y la verdad es que está mejor que el escorpión pero está malísima”, confesaba la pareja de Isa P. “Ahora estará vomitando tres días que es el más asqueroso, que si el pescado, las lapas...”, decía Corregüela.