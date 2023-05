La reciente maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha dado pie a todo tipo de tertulias en televisión. El pasado lunes en 'Sálvame', los colaboradores debatían sobre este asunto cuando Kiko Matamoros compartió nuevos detalles sobre su relación con Marta López Álamo y, en concreto, sobre sus planes de futuro.

"¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".

Un nombre a debate

Marta López Álamo y Kiko Matamoros no han sido padres todavía y ya están en desacuerdo con muchas cosas que tienen que ver con su paternidad. Uno de los mayores motivos de esta pelea es el nombre de su futuro bebé. Cada uno tiene claro qué es lo que quiere y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial para él, Manuel, nombre de su padre y de su hermano, sin embargo, Marta no está por la labor de aceptarlo. El colaborador de televisión explica el motivo por el cual quiere llamar de esta manera a su hijo, pero a su futura mujer no le convence en absoluto.

Marta y Kiko saben bien todas las responsabilidades que conlleva traer un hijo al mundo y, por eso, la modelo tiene muy claro cómo va a afrontar su maternidad. La influencer habla de lo sacrificado que es su trabajo y la ayuda que va a tener que recibir para poder conciliar todas las facetas de su vida. Por su parte, Kiko desvela su opinión al respecto.

Sin duda, la felicidad envuelve a la pareja. Pero tras as cámaras, ambos tienen una vida en la que no todo es de color de rosa. Marta publicaba un vídeo totalmente desolada llorando en redes, la modelo se equivocaba y publicaba las imágenes para todos, no solo para sus amigos y luego nos explicaba que se refería a algo que le sucede y afecta desde hace cuatro años. Sin embargo, Kiko Matamoros lo negaba todo: ni ha coincidido con su hija Anita, ni ha vuelto a seguirle en redes sociales porque nunca ha dejado de hacerlo ni su novia lloraba por nada relacionado con esta cuestión.

Al parecer, se trata de una cuestión profesional, algo que le afecta por el hecho de estar con él, pero que el colaborador cree que debería ver desde otro punto de vista: “Son temas profesionales que a veces se pasan de castaño oscuro”

“El único consejo que le doy a mi prometida es que haga caso omiso de todas estas cosas y esos prejuicios que la puedan o no perjudicar porque fuera tiene un reconocimiento internacional y es el que tiene que buscar y el camino que tiene que transitar”, explicaba el colaborador.