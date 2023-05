Un conocido presentador de Antena 3, famoso por su paso por el Club Megatrix, ha hablado sobre su regreso a televisión, tras años alejado de la pequeña pantalla.

Todo comenzó en su cuenta oficial de TikTok, en la que sus seguidores le preguntaron por su regreso a la pequeña pantalla, de la que lleva años alejado. "Supongo que nunca, pero no pasa nada. Y si puedes ser, no me lo preguntéis más", afirmó el presentador, que ahondó en la explicación: "No es agradable responder a esta pregunta. Yo soy pasado ya de la televisión y hace muchísimos años que no salgo en ella. Hay vida más allá de la televisión y soy muy feliz".

Sobre sus ganas por estar en el foco mediático, dijo: "Si me apetece hacer algo, hago un TikTok de 3 minutos y el feedback es mucho más rápido y me lo paso mejor. Si es que es todo mucho más fácil. No pasa nada y gracias por preguntar. No puedo estar siempre respondiendo a la misma pregunta".

El presentador en cuestión es Enric Escudé. Enric Escudé se hizo famoso de muy niño, cuando en 1989 protagonizó un anuncio de Nocilla. Posteriormente Escudé ganó un concurso de una agencia de modelos, lo que le permitió trabajar por diversas partes del mundo cuando no era más que un adolescente. Tras sus pinitos como modelo, Escudé volvió a la primera línea como presentador de Megatrix, uno de los programas infantiles más vistos en los años 90. Después participó en otros espacios de éxito nacional como TNT, un "late" que no gozó de gran fortuna.

Durante su etapa en Megatrix, Escudé mantuvo una relación sentimental con Jordi González. Así lo ha reconocido en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. Afirma que el noviazgo no acabó como esperaba, y que tras la ruptura él le pidió que cortasen todo tipo de contacto.

Asimismo, ha revelado públicamente que tras saberse que era homosexual sufrió acoso en Megatrix. "Más hombre", "se te nota la pluma", dice que le apuntaban por el pinganillo desde la dirección del programa.

Actualmente la figura de Escudé ha vuelto a emerger, tras abrir un canal en TikTok en el que cuenta muchas historias de cuando era uno de los primeros espadas de la televisión en España.