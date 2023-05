En medio de todo el caos generado por Ana Obregón tras presentar oficialmente a su nieta, son muchas las dudas que giran a su alrededor. Algo que sí confesó, es que Ana Sandra sería uno de los deseos que su hijo pidió que se hiciesen realidad poco antes de fallecer a causa de un cáncer en el año 2020.

Pero no fue la única última voluntad de Aless Lequio. El joven también quería cumplir sus otros dos sueños: crear una fundación benéfica y publicar un libro. Su madre, no dudó ni un minuto en conseguir todas las cosas, es por ello que se puso manos a la obra. El libro que empezó a escribir el empresario ha sido terminado por Ana y se llamará 'El chico de las musarañas'.

Como ya ha explicado la celebritie en diferentes ocasiones, este libro lo empezó a escribir Aless cuando le diagnosticaron cáncer. 'Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor', explica en la sinopsis.

Aunque la gran duda se originó después de que Ana confesara que también contaría en él todo el proceso de traer al mundo a Ana Sandra Lequio Obregón, ya que biológicamente es su nieta. Un libro que no saldrá a la luz hasta el próximo 19 de abril y que ya se posiciona el número 1 en ventas debido a la intriga que causa su contenido.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Javier García Obregón, hermano de Ana que también se enteró de la noticia de Ana Sandra el mismo día que toda España. Una vez más, asegura que no sabe nada sobre el libro de su sobrino: "No tengo ni idea". Javier confiesa que cuando se publique será una gran sorpresa para todos. A pesar de que parece no estar al tanto de los proyectos de su hermana, Javier explica que mantiene contacto con ella a diario: "Sí, todos los días".

Son muchos los que consideran escandalosa esta decisión de Ana Obregón ya no solo por las circunstancias vitales que la pequeña Ana Sandra tendrá, si no también por las cuestiones morales que representa. Kiko Matamoros tiene al respecto una opinión muy concreta.

El colaborador del ‘Deluxe’ cree que todo se debe a un afán desmesurado de protagonismo por parte de Ana: “Si tú buscas en el diccionario la definición de narcisista es la descripción exacta de esta mujer, ella siempre ha sido así y lo sigue siendo, ella en esa portada posa como una madre, no como una abuela, ella posa como dando la imagen de ‘mirad qué guapa está la madre recién parida”.

Kiko Matamoros le ha recordado a sus compañeros que unas semanas antes de dar la exclusiva en la que asegura que tiene unas inmensas ganas de vivir, Ana Obregón aseguraba en un tuit que quería “irse cuanto antes al cielo con sus padres y su hijo”.

Pilar Vidal apoya a Kiko: “Primero va el ‘Hola’, luego inscribir a la niña”

Kiko Matamoros no es el único que ve reprobable el comportamiento de Ana Obregón, Pilar Vidal también se muestra contraria a las decisiones que la actriz ha tomado: “Una cosa está clara, Ana Obregón se ha preocupado más por dar una exclusiva en ‘Hola’ que por inscribir a la niña en el consulado”.