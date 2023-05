Manuel Cortés y Alma Bollo pusieron rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2023’.

“Me dice que el programa te aporta mucho, que la experiencia es increíble, que lo disfrute mucho y que me deje llevar porque nosotros hemos sido personas que nunca hemos tenido estrategias en la vida. Eso haré”, desveló el artista en su visita al programa presentado por Paz Padilla, al que también fue para sorprender a sus abuelos.

Aparte del consejo de su madre, los abuelos de Manuel Cortés y Alma Bollo también hablaron de la participación de su nieto en la nueva edición del reality de Telecinco. "Yo ya he dicho que no va a durar ni un mes. Mejor que yo quién lo va a conocer, pero a mí me gustaría que me sorprendiera con eso y que pasará de ese mes", aseguró Fernando Bollo.

Lo cierto es que tanto Manuel Cortés como Alma Bollo tienen el listón muy alto respecto los antecedentes que su familia tiene en 'Supervivientes'. El más claro caso es el de Raquel Bollo, que se quedó a las puertas de la final de la primera edición que Telecinco emitió con famosos en el año 2007.

No obstante, en España están saliendo multitud de trapos sucios que involucran al concursante. Como lo que ha ocurrido en el último Deluxe de Telecinco. ¿Has visto desaires de Manuel Cortés hacia Isa Pi? Con esta pregunta tan directa se sacaba a relucir en el plató del ‘Deluxe’ uno de los temas más peliagudos del clan Pantoja. Hace ya algunos años, la hija pequeña de Isabel Pantoja desvelaba un desagradable episodio vivido con su hermano mayor cuando este se enteró de que mantenía relaciones íntimas con su por entonces pareja y padre de su hijo, Alberto Isla.

En ‘Viernes deluxe’, Aguasantas ha desvelado nuevos datos de aquel fatídico momento en el que Isa Pantoja fue literalmente regada con una manguera por su hermano mayor para “limpiarla”. Aguasantas ha explicado que el hermano de Isa Pi no estaba solo aquel día y que Manuel Cortés acudió con su amigo: “Manuel fue con él, en aquel momento tendría 18 años y no hizo nada para impedirlo”.

Además, Aguasantas ha explicado que fue ella la que le contó al hermano de Isa lo que había ocurrido: “Yo me llevaba muy bien con Isa y me lo contó, cuando Raquel Bollo se enteró por su hijo de que yo lo sabía me convenció para que se lo contara al hermano de Isa diciéndome que era lo mejor para ella y yo la creí”.

Ahora, años después, Aguasantas se arrepiente de haber formado parte de todo aquello aunque fuese sin mala intención: “Si yo hubiera sabido lo que iban a hacerle a la niña no lo habría permitido, me habría puesto delante”.