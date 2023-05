Tras el incidente del influencer asturiano Pelayo Díaz con una de sus seguidoras en Instagram que criticó el look que llevaba en una de sus publicaciones, llama la atención la relación que los famosos tienen con las redes sociales. Como el actor y director Santiago Segura, que bloqueó a un tuitero por decir que sus películas "son una mierda". Pero lo más llamativo de todo ha sido la ingeniosa respuesta que dio el propio Santiago Segura al tuitero tras quejarse de que había sido bloqueado.

El propio Santiago Segura ha sido noticia también en los últimos días tras desvelar RTVE el sueldo que tienen sus presentadores principales, entre los que se encuentra. Y es que el actor se ocupa de hacer las locuciones de "Viaje al centro de la tele", ganando 2.200 euros por cada locución.

Esto se conoció tras una solicitud al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, donde se desveló el dinero por programa que ganaron hasta quince de las principales caras de la cadena pública durante el año pasado. Así, se desveló que la que más cobraba de todos fue Eva Soriano, que obtuvo 11.000 euros por cada programa de La Noche D. Salario similar el que obtienen los tres jueces de Masterchef, 10.000 euros por cada gala.

Otros famosos que también salieron en el informe fueron Alaska, que cobra 4.000 euros por cada programa de Cine de Barrio; o Anne Igartiburu, que se embolsaba 1.550 euros por cada entrega de Corazón.

En el caso de Santiago Segura, su programa de RTVE no es la única fuente de ingresos, ya que el actor y director lleva un buen número de proyectos. Pero claro, también tiene que lidiar con los haters en las redes sociales.

Bloqueado

En su caso, parece que lo más sencillo es bloquear como medida de respuesta, aunque a veces se hace imposible no responder. Y esto fue lo que ocurrió. Un tuitero fue bloqueado por el actor y publicó una captura del bloqueo señalando "este señor me ha bloquead por decir que sus películas son una mierda".

Una publicación que, a pesar del bloqueo, le llegó al actor, que no pudo contenerse y responder: "Claro, por decir que soy muy guapo y que me admiras mucho no te voy a bloquear...)

(Soy yo, o hay gente muy corta por estos lares?) https://t.co/OfZFOyQy57 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 12 de abril de 2023

Acaba el actor con una reflexión: "Soy yo, o hay gente muy corta por estos lares?".