"First Dates" llegó a la televisión española con una idea tan sorprendente como renovadora y, aunque ya existían precedentes que hacían pensar que el programa alcanzaría una gran repercusión, lo cierto es que nadie se esperaba la acogida que ha tenido entre el público. Tal ha sido su éxito que, desde su llegada en 2016, se ha ido renovando temporada tras temporada, provocando que el número de capítulos siga en ascenso. Asimismo, por sus mesas han pasado ya cientos de caras -tanto famosas como desconocidas- en busca del amor. Carlos Sobera, una de las caras más reconocidas en la televisión española, se encarga de presentar el programa.

Así, él es el encargado de recibir a los comensales en su llegada al plató. Tras un breve intercambio de palabras los acompaña hacia una barra, donde consumen alguna bebida y esperan por su pareja -que, en ese momento, es aún desconocida-. Acto seguido, el vasco introducirá a los participantes por primera vez y, de ahí, se cede el testigo a las camareras, quienes acompañan a las parejas hacia la mesa.

Como el propio presentador afirmó en una entrevista, la clave del éxito es su temática: el amor. Son muchas las personas a las que les gusta ver cómo se actúa en una cita a ciegas real y cuáles son las reacciones del público. Esto, junto a las distintas escenas cómicas que se producen, provoca que se genere un espectáculo único.

Presentador insignia de 'Supervivientes'

'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Desde hace unos años, Carlos Sobera se ha incorporado a la hornada de presentadores del reality de supervivencia por excelencia. Convirtiéndose en uno de los rostros más valorados por los espectadores.

La enfermedad que padece

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.