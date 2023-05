Manuel Cortés y Alma Bollo pusieron rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2023’.

“Me dice que el programa te aporta mucho, que la experiencia es increíble, que lo disfrute mucho y que me deje llevar porque nosotros hemos sido personas que nunca hemos tenido estrategias en la vida. Eso haré”, desveló el artista en su visita al programa presentado por Paz Padilla, al que también fue para sorprender a sus abuelos.

Aparte del consejo de su madre, los abuelos de Manuel Cortés y Alma Bollo también hablaron de la participación de su nieto en la nueva edición del reality de Telecinco. "Yo ya he dicho que no va a durar ni un mes. Mejor que yo quién lo va a conocer, pero a mí me gustaría que me sorprendiera con eso y que pasará de ese mes", aseguró Fernando Bollo.

Lo cierto es que tanto Manuel Cortés como Alma Bollo tienen el listón muy alto respecto los antecedentes que su familia tiene en 'Supervivientes'. El más claro caso es el de Raquel Bollo, que se quedó a las puertas de la final de la primera edición que Telecinco emitió con famosos en el año 2007.

La colaboradora fue la quinta clasificada después de que perdiese la votación contra Rebecca Loos, asistente y supuesto affaire de David Beckham cuando residía en Madrid, por un 59% de los votos cuando solo quedaban dos semanas para acabar el concurso.

Tras repasar la última hora de Alma Bollo y Manuel Cortés en ‘Supervivientes’, Raquel Bollo valoraba en directo en el plató de ‘Fiesta’ el concurso de sus hijos y los defendía de todas las críticas.

La colaboradora ha sido muy clara al valorar, en un primer momento, la relación de su hijo con Katerina y su distanciamiento de Adara. “Manuel, por lo que le conozco, a él le gusta mucho Katerina”, aseguraba Raquel.

Y no era la única que opina así, Alejandra Rubio tenía su propia teoría sobre la relación entre Manuel Cortés y Katerina: “Manuel se ha enganchado mucho de esta chica, pero creo que a ella no le gusta lo suficiente Manuel y eso me parece peligroso… Igual, si que es verdad, que le puede hacer gracia por el hecho de estar en un reality, en una isla… al final buscas afinidad y te confundes. Y todo esto le viene mejor a ella que a él, porque a él esto le está perjudicando”.

“Yo realmente, aunque él está haciendo un buen concurso, él, quien lo conoce bien, sabe que no lo gusta el conflicto, intenta huir del conflicto y lo evita hasta que le buscan y salta de diferentes manera”, comenta Raquel Bollo en ‘Fiesta’.

Además, Adara se ha desplazado hasta Playa Escondida. Allí se ha encontrado con Isa Pantoja, pero antes Ion Aramendi le ha dado la oportunidad de descubrir algo que hasta el momento desconocía.

La superviviente ha escuchado cómo Manuel, con quien hasta hace unos días había mantenido una buena relación, advertía a su hermana Alma Bollo sobre ella: “El grupo tiene un mensaje para ti y para Jonan: que el siguiente es él. Como hay posibilidades de que se vaya Asraf, cuando llegue aquí (Adara), necesita a otra persona”. Adara alucinaba con lo que escuchaba: “Madre mía, qué fuerte. Se están montando unas películas… Advirtiendo a otras personas, es tan loco esto, de verdad. Estoy flipando”, comenzaba mientras aseguraba no entender nada.

Raquel Bollo explica el triste motivo por el que quiere a sus hijos fuera de Supervivientes

Ahora, Raquel Bollo no quiere que sus hijos estén en Honduras. De hecho en plató explicó que quiere que regresen: "Están haciendo un buen concurso, pero no quiero que dediquen su vida a la televisión", explicó la diseñadora.