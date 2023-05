La reciente maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha dado pie a todo tipo de tertulias en televisión. En 'Sálvame', los colaboradores debatían sobre este asunto cuando Kiko Matamoros compartió nuevos detalles sobre su relación con Marta López Álamo y, en concreto, sobre sus planes de futuro.

"¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".

De todo esto también ha hablado en el videoblog que tiene en su canal de mtmad. Marta López Álamo y Kiko Matamoros no han sido padres todavía y ya están en desacuerdo con muchas cosas que tienen que ver con su paternidad. Uno de los mayores motivos de esta pelea es el nombre de su futuro bebé. Cada uno tiene claro qué es lo que quiere y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial para él, pero Marta no está por la labor de aceptarlo. El colaborador de televisión explica el motivo por el cual quiere llamar de esta manera a su hijo, pero a su futura mujer no le convence en absoluto.

Marta y Kiko saben bien todas las responsabilidades que conlleva traer un hijo al mundo y, por eso, la modelo tiene muy claro cómo va a afrontar su maternidad. La influencer habla de lo sacrificado que es su trabajo y la ayuda que va a tener que recibir para poder conciliar todas las facetas de su vida. Por su parte, Kiko desvela su opinión al respecto.

"Que nadie me tome como ejemplo"

Marta López Álamo está cansada de los comentarios y críticas que recibe constantemente sobre su cuerpo y su alimentación. La prometida de Kiko Matamoros es consciente de la importancia que tiene cuidarse tanto física como mentalmente en este aspecto, no en vano, durante su adolescencia sufrió un TCA. La anorexia es algo del pasado, aunque aún tenga secuelas físicas visibles en su cuerpo. No obstante, diariamente es juzgada por lo que come y lo que no, poniendo en duda la relación que tiene con la comida. Para la influencer esto no es fácil, pues como creadora de contenido quiere dar lo máximo de sí. Cada vez que acude a comer a un restaurante, parte de sus ‘seguidores’ la bombardean con mensajes en los que aseguran que, después del ‘atracón’, va directa al baño a vomitar. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si no sube nada relacionado con la comida, recibe los ataques de todos aquellos que opinan que no come para no engordar y mantenerse delgada.

Harta de todo esto, no ha dudado en denunciar públicamente la situación a la que se enfrenta. “No pongo por stories cada plato que como, ni cada vez que voy a la cocina a coger algo”, comenta tratando de explicar que en estos resúmenes de su día a día no puede incluir todas y cada una de las cosas que realiza a diario. “Ahora, por ejemplo, antes de ir a cenar, he ido a la cocina y he cogido un puñado de frutos secos porque me apetecían. Si estuviera grabando un vlog, a lo mejor eso no lo pongo”, explica.

“Lo que quiero decir es que lo que veis no es un paso por paso en mi día. Saco lo más interesante. Pero que no suba qué como no significa que no haya comido”, dice cansada de tener que dar explicaciones constantes sobre este tema.