La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, ha vuelto a contar con el apoyo de la audiencia, con más del 12% de cuota de pantalla.

El programa encara su recta final con nuevas polémicas de los tentadores y tentados. Laura ha ido paso a paso con Saúl en la villa, desde su entrada a 'La isla de las tentaciones' no ha querido precipitarse, pero las ganas no le dejaron frenarse, llegaron los besos entre ellos, algo de lo que ha asegurado estar muy contenta después de haberlo hecho, y ahora han querido dar un paso más, dormir juntos en la su habitación, lo que han repetido al pasar la noche juntos en su cita final.

Saúl insiste a Laura que quiere dormir con ella porque "quiere pasar tiempo con ella" y le apetece que duerman juntos. "Yo soy ya una infiel, qué más da un poquito más, ¿no?, dice ella y le dice que sí a su soltero favorito a pasar la noche juntos. Y ambos se muestran el cariño que empiezan a tenerse cada día más, con abrazos y caricias, mientras en la otra villa salta la luz verde que Alejandro escucha desde la cama. "Llevaba días pensando dormir con él porque nunca me ha gustado dormir sola, me ha dado mucho cariño", explica Laura tras esto. Pero este no es la única vez que duermen juntos en 'La isla de las tentaciones', después de tener una bonita cita final, en la que él se confiesa: "Hacía tiempo que no sentía algo así y gracias a esto he vuelto a creer en el amor". Ella asegura que siempre está muy a gusto con él y que "todo es positivo". Ambos, después de tener esta momento de lo más romántico deciden dormir juntos. "Tengo muchas ganas de estar a solas contigo", se dicen ambos ya en la habitación. "Estuve muy cómoda ayer cuando dormí contigo", le dice ella y ambos vuelven a meterse en la cama y comparten momentos de besos y mucho cariño para terminar esa cita final juntos.