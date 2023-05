David Bisbal cumple 20 años en el mundo de la música y, para celebrarlo, regresa a Madrid con 20 conciertos consecutivos en el hotel UMusic Teatro Albéniz que han desatado la locura entre sus seguidores y cuyas entradas están agotadas desde hace semanas. El primero de ellos ha tenido lugar en la noche de este martes, en el que se ha rodeado de numerosos amigos y rostros conocidos para dar el pistoletazo de salida a su gira más especial.

Entre ellos Rosa López, la única de los compañeros del almeriense en 'Operación Triunfo' que le ha arropado en esta noche única, presumiendo de una amistad de la que nos ha hablado emocionada: "Estoy como una niña chica. Me invitó y digo 'no me lo puedo creer' y aquí estoy, deseando verle. Es un reto bastante grande lo que se ha propuesto y tenéis que venir a verlo".

¿El secreto para llevar 20 años de amistad con Bisbal? Como asegura la granadina, "El respeto, el cariño y el amor, como para todo". "David es un tío súper exigente con su trabajo, pero luego en su vida diaria es un tío súper llano. A pesar de cruzar el charco tantas veces y ver todas las alegrías que nos da como artista, él sigue siendo el mismo. Eso es lo más bonito, eso no hay mayor Grammy ni mayor premio que no perder tu esencia. Y él, no la pierde" ha explicado orgullosa.

Unas preciosas palabras que dejan entrever que es con el almeriense con el que mejor relación tiene Rosa de todos los triunfitos, aunque ella lo niega con una sonrisa: "Bueno, para mí son súper importantes todos, de verdad. Ten cuenta que cuando yo salí de casa, entré a un programa con el que conviví la mayor experiencia convivida con todos mis compañeros".

Mención especial para Álex Casademunt, del que hace unos días se cumplieron dos años de su trágica muerte. "Me acuerdo mucho de él pero intentamos seguir adelante y no hacer demagogia como todo el mundo quiere. Acordándonos nosotros en nuestro día a día" ha reconocido, manteniéndose al margen de las informaciones que apuntan a que la madre del artista no estaría demasiado de acuerdo con el regreso del grupo que formó su hijo tras salir de la academia de 'OT', 'Fórmula abierta'. Imposible no preguntar a Rosa por cómo está su relación con Chenoa tras las declaraciones de hace unos meses de la argentina asegurando que no la consideraba su amiga. Su reacción al escuchar el nombre de su compañera, de lo más inesperada: "Madre mía. ¿En serio?" ha exclamado, sin dar crédito a que se siga hablando de su relación que, como admite, está basada en el respeto aunque le ponga nerviosa hablar de ello: "El respeto lo veo en todos lados. Cada uno con su feria, que yo llevo la mía, que ya es bastante".

"Respeto mucho a todo el mundo, a la prensa, a los compañeros. Entiendo cada vez más, o no, este mundo y cuando me preguntan cosas que me ponen nerviosa a pesar de no ser ni verdad ni* pero bueno. Que ya está, tenemos que lidiar con eso, empatizar, igual que empatizo un autógrafo en el velatorio de mi padre, y si hacemos eso, imagínate el amor y el respeto que los artistas tenemos hacia todo lo que nos rodea. Somos visionarios" ha añadido misteriosa.

Muy enamorada de su novio Iñaki García, con el que lleva casi tres años de sólida relación, la cantante ha revelado que no piensa en boda "porque todos los días me caso". Y es que su novio no puede ser más romántico, y prueba de ello es la declaración de amor que le hizo antes de ir al concierto de Bisbal y que Rosa ha contado emocionada: "Me ha dicho que 'es más bonito tenerte que soñarte'".

Por último, hemos preguntado a la granadina por su encontronazo con Emma García en su reciente visita al plató de 'Fiesta', cuando la presentadora le echó en cara con un "no me ha hecho ni puñetera gracia" que se negase a responder una pregunta. Una polémica que ha zanjado tirando de sentido del humor y afirmando que no tiene nada en contra de la vasca: "Sí, todo bien, hombre claro. Paz y amor y el Plus para el salón".