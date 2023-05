First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste .Jorge ha llegado a ‘First Dates’ con un abrigo “petado de pelos de mi perrita y mis gatos” y con el jersey más elegante que tiene “creo que es el único que no es de un grupo de música”. Le ha contado a Carlos Sobera que es música y que toca el bajo, y hace beat box de hecho, le ha hecho una demostración.

Los padres de Jorge se conocieron en un programa de amor que conducía María Teresa Campos ‘Una carta para Teresa’, se enamoraron y tienen cuatro hijos “Estoy en este mucho gracias a Teresa”. Algo que a Carlos Sobera le ha parecido una señal de que él también se iba a enamorar en la televisión. Jorge está muy bien soltero, pero siente que tener novia está muy bien. La palabra que mejor define a Nerea, su cita, es “sonrisa”. Es una chica que desde pequeña se ríe hasta con la palaba ‘pudín’ y a la que dicen que está un poco loca. Ha comenzado a conocer a Jorge hablando de su lugar de origen y ha tenido claro que “este es para mí”. Le ha gustado que fuera alto, rubito y de Huesca.

Los jóvenes se han gustado y todo lo que iban conociendo el uno del otro les iba encantando. Jorge le ha dicho que él era un currela “comencé con 14 años arreglando calderas con mi padre y ahora soy carpintero y soldador”. Nerea es enfermera y estaba alucinada con los piercings y los tatuajes de Jorge. Él ha sentido que eso era muy buena señal porque estaban coincidiendo en todo incluso, él le ha dicho que era músico y Nerea está empezando a dar clases de canto. En el reservado, los solteros se han sentado muy juntitos y se han dejado llevar. Al enfrentarse a la bola que les invitaba a mirarse a los ojos a menos de 30 centímetros, Jorge le ha confesado que su mano medía 24 cm y ella ha sentido curiosidad “¿Por qué te has medido la mano?”, pero también se ha llevado una alegría “Dicen que quién tiene manos grandes, la de abajo también la tiene grande y eso también me ha gustado”. En el reservado, los solteros se han sentado muy juntitos y se han dejado llevar. Al enfrentarse a la bola que les invitaba a mirarse a los ojos a menos de 30 centímetros, Jorge le ha confesado que su mano medía 24 cm y ella ha sentido curiosidad “¿Por qué te has medido la mano?”, pero también se ha llevado una alegría “Dicen que quién tiene manos grandes, la de abajo también la tiene grande y eso también me ha gustado”.