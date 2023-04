Fayna Bethencourt sigue viviendo un infierno por culpa de su expareja, Carlos Navarro 'El Yoyas', que sigue en busca y captura tras una sentencia que le condenó a ingresar en prisión por violencia de género. Fayna le ha contado a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' la realidad de la historia que vimos nacer en 'Gran Hermano', donde se enamoró del lado más amable de un hombre que se encargó de mostrarle su mejor versión.

Durante su entrevista con el presentador, la canaria reveló cómo su infierno empezó progresivamente: "El hecho de haber empezado en 'GH' nos condiciona mucho, porque nos aislamos. El maltratador es una de las cosas que lo hace. Conmigo lo tuvo fácil porque mi familia estaba lejos", declaraba poniendo algunos ejemplos de 'amor romántico' con los que Carlos Navarro la había enamorado.

La semana pasada, ‘Fiesta’ anunció la inminente detención de Carlos Navarro, el ‘Yoyas’. El cerco de la Policía se estaría estrechando y, desde ese momento, un equipo del programa se ha puesto a investigar. Pero nuestros compañeros se han encontrado con una situación bastante desagradable con el padre del ‘Yoyas’.

El caso es que la investigación que el equipo del programa ha llevado a iniciado les ha llevado hasta esta casa familiar ubicada en la provincia de Cataluña. Se ha hecho guardia constante durante unos días, pero no se ve nada alarmante. No había nadie por allí… hasta hace unas horas.

“Esta mañana vemos dos perros que relacionamos con Carlos y un coche que no es del padre de la familia y pertenecería, al parecer, al ‘Yoyas’.”, nos cuentan. El equipo decide dividirse para vigilar ambos accesos del inmueble y se percatan de que hay subida y baja de persianas.

“Esto nos daría más pistas y corroboraría nuestra versión de que Carlos se encuentra en esta casa escondida”, añade nuestra reportera, que considera que, al llegar el resto de la familia solo hay un miembro que falta, Carlos, y es el que podría estar en el interior de la casa. Una patrulla de mosso d'escuadra se presenta en la zona y llama a la casa en la que se podría esconder Carlos, pero nadie abre.

La familia se ha puesto muy nerviosa al ver al equipo del programa en la calle y ha estallado contra ellos. “A mi familia la dejáis en paz, gilipollas, ¡largo de aquí!”, son parte de sus improperios. Se muestra agresivo y amenazante contra los trabajadores de ‘Fiesta’. “Como yo haga mi trabajo, vais 'palante' los dos”, añade.

No es la primera vez que el entorno de Carlos Navarro se encara con la prensa. El pasado mes de diciembre, el cuñado del 'Yoyas' gritó y amenazó a otro compañero del programa. Vivieron un tenso y desagradable encuentro cuando nuestro reportero se disponía a hacerle un par de preguntas.

En el programa hablaron con Fayna en directo: “Estoy a la expectativa. Pienso en una orden de registro, no sé si tengo competencias para pedirla, pero he facilitado todo lo que me ha llegado a quien corresponde. Prefiero no entrar en detalles, pero digamos que me resulta familiar el sitio y no me sorprende que se encuentre allí, vamos a dejarlo así”.

“Si existe la mínima sospecha de que este hombre se encuentre ahí, que es más que probable, que actúen las autoridades competentes y pidan una orden de registro. Quiero ser cauta, pero al hablar de ese sitio sí que tengo bastantes esperanzas esta vez. Si hay la mínima duda de que este señor está ahí, que mantengan vigilancia porque si él sabe que está localizado, va a huir”, añade. Son muchas las voces que han criticado la actuación del programa. "Y lo decis públicamente y lleváis las cámaras a las puertas para alentarle y que se vaya a otro sitio sois tontos, no? Estais ayudando mucho a Fayna, sí...". "Estais metiendo la pata, los mossos lo tenian controlado, no se puede ir de listo cuando hay gente en peligro … Fayna tendrias que denunciarlo".