"Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender?", preguntó Georgina Rodríguez a uno de sus hijos cuando salió llorando del colegio porque otro compañero le había pegado. "Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti", les explica la modelo.

"Son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando", aseguró la novia de Cristiano Ronaldo en una charla con Pablo Motos al contar algunas de las historias de sus cinco hijos. Sin embargo, esta charla pública se malinterpretó y algunos medios publicaron noticias sobre la educación de los menores o el colegio de Riad en el que estudian desde hace unos meses que se instalaron en la capital de Arabia Saudí. Por todo ello, la modelo ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar la situación de los menores y defender públicamente el colegio en el que estudian sus hijos. Una estrella de reality Tras el éxito de la primera temporada de 'Soy Georgina', la semana pasada veía la luz la segunda parte del reality de Georgina Rodríguez en Netflix. En esta docuserie de seis capítulos de unos 40 minutos cada uno, la influencer muestra su vida familiar, sus viajes, y su trabajo, entre otras cosas. La empresaria de Jaca está constantemente viviendo cambios en su vida, ya que se adapta a Cristiano Ronaldo. El último traslado fue el de ir a vivir a Arabia Saudí, ya que el futbolista portugués fichó por el Al-Nassr. El polémico comunicado Georgina ha comenzado diciendo que algunos medios han publicado "historias negativas" sobre sus hijos en la escuela que son "absolutamente falsas". "Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con unos profesionales maravillosos. Realmente apreciamos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal", ha detallado la modelo. Además, la novia de Cristiano Ronaldo asegura que sus hijos han encontrado "amigos cariñosos" y están "muy contentos" en su nuevo colegio de Riad. "Gracias a Dios siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos", ha terminado diciendo. La educación de los cinco hijos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo En esa misma charla con Pablo Motos, la modelo contó que le encantan sus hijos y que tiene paciencia para "educarles y darles su tiempo". "Tienen personalidades muy distintas", aseguró sobre Cristiano Jr, Mateo, Eva, Alana y la pequeña Bella Esmeralda, que tiene un año. "Cristiano y yo venimos de familias humildes y valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tiene", comentó sobre la forma de educar que quieren trasmitir a sus hijos. "Siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que agradecer y respetar", añadía Georgina, que se esfuerza cada día por enseñar a sus hijos algunos de los valores más importantes y no quiere que sean materialistas.