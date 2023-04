Nuevo drama en La isla de las tentaciones. Naomi, novia de Adrián y Napoli, el tentador, no lo pueden evitar. Desde que cayeron por primera vez en la tentación, no han parado de tener sexo. Después de conquistar la ducha de la habitación en varias ocasiones, ahora han dado un paso más.

Llovía a mares y los dos se lanzaban a la piscina, donde también se encontraban Lydia y Miguel. Pronto empezaban a besarse de manera fogosa. Marina y Miguel del Hoyos les observaban desde fuera.

Aquí ya no se ve nada”, le decía el italiano dejando entrever que no le importaba mantener relaciones sexuales ahí mismo. “No tan fuerte como en la habitación, que no se escuche esto”, continuaba. “Te lo estás pensando, eh”.

Y, en efecto, no hacía falta mucha más conversación. Una vez más, no han podido resistirse y han explotado, esta vez en el agua. Pero no solo han estrenado la piscina de Villa Paraíso. Naomi y Napoli Lo han hecho delante de sus compañeros. “¡Que nos están viendo!”, advertía ella. Finalmente, terminaban abandonando la piscina para dirigirse a la habitación

Poco después, Napoli aparecía con una pizza en la hoguera con Sandra Barneda con ganas de ver a Adrián porque tenía "ganas de decirles unas cositas". Los chicos, por su parte, pensaban que iban a llegar a una hoguera más... y entonces se encontraron con Napoli. "Hostia, empezamos fuerte", reaccionaron.

"Yo os traigo esta pizza. Es una pizza peperonni", les decía el soltero en primer lugar. Adrián casi ni le dejó hablar: "¿Esto es una pizza premium como las que decías que sabías hacer? Está fría, blanda y te voy a enseñar yo a hacer una tortilla de patatas", le contestó. "Me parece lamentable la poca educación y la poca clase que tienes. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Es de poca empatía y de ser cruel, vil, grosero, soez y vulgar", añadió el novio de Naomi cuando el soltero casi ni había hablado. Era el turno de Napoli de responder. "Nosotros en la villa no pasamos hambre, vosotros sí. La he traído porque la pizza de peperonni le encanta a Naomi", decía. Pero Adrián estallaba diciendo que era la "cuatro quesos". Napoli le explicó que Naomi, aparentemente, habría cambiado radicalmente de gustos. "Bienvenidos a la hoguera de solteros", decía entonces Sandra Barneda. Me ha servido para saber que fuera de aquí, ni a la esquina. A Naomi lo que no le gustan son las mentiras y este tío es un mentiroso", reaccionaba Adrián. Por su parte, el soltero le aseguraba que había comprado un billete para Italia para su novia e incluso para uno de sus perros, 'Stitch'.

Adrián no sabía qué más preguntar así que, a pesar de consultar con sus compañeros, se le veía dubitativo. "¿Crees que Naomi siente algo por mí?", dijo finalmente. "No", volvía a responder Napoli. "¿Crees que me espera un maravilloso y precioso futuro junto a Naomi?", le preguntó después. "No, porque con ella disfruto muchísimo. Tú le das pena", dijo Napoli.

"Tú sí que das pena", contestaba entonces Álex para defender a Adrián. Pero el soltero no dudaba en responder a su ataque: "Ahora vas tú. Enséñame el tatuaje, a ver", le recordó refiriéndose así a la inicial de Yaiza, una de las solteras, que se había tatuado. A Álex le cambió por completo la cara.