El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, recibió la visita del cantante Alejandro Sanz. Y aunque se trataba de una entrevista de promoción, ya que el cantante está promocionando su nueva canción, también se llevó algún que otro zasca del presentador. "No sabíamos si ponerte comida o alpiste", le calcó Motos al cantante, haciendo alusión a su aspecto actual.

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles con mayor proyección internacional. En total, ha vendido más de 25 millones de discos obteniendo veinticuatro Grammys Latinos y cuatro Grammys. Sus inicios no fueron como Alejandro Sanz, sino bajo el seudónimo de Alejandro Magno con el trabajo "Los chulos son pa' cuidarlos" publicado en 1989. No sería hasta 1991 cuando publicó su primer disco como Alejandro Sanz, "Viviendo deprisa".

El cantante tocaría el estrellato con su disco "Más", que se convirtió en el más vendido en la historia de España. Y desde entonces, han sido también muchas las colaboraciones que ha realizado el cantante, como el "Looking for Paradise" que cantó junto a Alicia Keys; o "Deja que te bese" con Marc Anthony, por citar solo un par de ellas.

Y si sus discos han sido exitosos, mucho más sus conciertos, como los que realizó por México, donde también es un artista consagrado.

Anécdota

Pero qué sería de los directos sin anécdotas, y en uno de sus últimos conciertos ocurrió algo que nadie pensaba que pudiese ocurrir. Todo ocurrió cuando cantaba "Lo que fui es lo que soy". En un determinado momento, el cantante tropezó con el guitarrista, que acabó en el suelo. El músico, demostrando su profesionalidad, siguió tocando en esa posición. Y el cantante, al darse cuenta de lo ocurrido, fue hacia su músico sin dejar de cantar para ver cómo estaba. Incluso le sostuvo la cabeza para facilitarle que siguiera tocando.

Entrevista

Y ahora, de vuelta en España, el cantante estuvo en El Hormiguero, un programa al que los invitados van a divertirse, aunque en el caso de Alejandro Sanz también fue a recibir más de una pullita por parte del presentador. Pero no fue Motos el primero en abrir la veda, sino que fue el propio Alejandro Sanz quien le lanzó el primer zasca. "Te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado. Han debido de cometer otra vez un error", le decía el cantante a Pablo Motos, retándole a que "la pongas a la misma altura que la mía".

Pero Pablo Motos no se quedó con esta y, aprovechando la nueva apariencia que lucía el cantante, con el pelo rubio, le dijo: "No sabíamos si ponerte comida en el camerino o alpiste, pareces un canario". Alejandro Sanz tampoco se pudo callar y respondió: ""Él tiene guionistas para hacer estos comentario. Cuando me retire de la música tengo pensado lo que voy a hacer, presentar El Hormiguero, por eso me estoy poniendo el pelo naranja para que se parezca al tuyo".