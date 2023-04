A pesar de que el huracán 'Jorge Pérez' quedó atrás Alba Carrillo no se olvida del colaborador, con el que protagonizó una de las noches de amor más sonadas de 2022 y sobre el que ahora ha revelado una sorprendente exclusiva: ¡Van a vivir muy cerca!

Y es que a pesar de que ni el cántabro ni su mujer, Alicia Peña, quieren oír hablar de la modelo, y se especula con que Jorge la habría vetado en los debates de 'Supervivientes' en los que colabora, han decidido comenzar una nueva etapa en Torrelodones, localidad madrileña en la que reside Alba hace años. ¿Se producirá el reencuentro tarde o temprano?

Así nos lo ha contado la ex de Feliciano durante el estreno del musical 'Aladdin' en Madrid: "Creo que se va a mudar a vivir a mi pueblo. Me lo ha contado una amiga que le ha alquilado la casa. Vamos a ser vecinos, nos vamos a encontrar en el parque" ha asegurado divertida, dejando claro que ella no tendría ningún problema en coincidir con Jorge a pesar de lo que pasó entre ellos. "Me decepcionó como persona, pero a este si que no le tengo ningún tipo de acritud ni nada. Ya pasó y perfectamente podría reencontrarme con él sin problema" confiesa.

"Vamos a ser vecinos, y si le viese le diría 'hola qué tal'" ha añadido entre risas, afirmando que aunque el ex guardia civil "claro que sabe" que ella vive en Torrelodones ha decidido comenzar una nueva vida con su familia allí, a escasos kilómetros de su casa, "porque en mi pueblo se vive divinamente".

Reconociendo que está "divinamente" Alba ha dejado entrever que ha podido conocer a alguien especial al que, sin embargo, no presentará hasta que la cosa vaya más en serio: "Yo nunca estoy sola, siempre tengo cosas, pero no es oficial. Cuando sea oficial, me imagino, le sacaré de casa. Yo no lo oculto, que lo vea todo el mundo".

Una indirecta a Santi Burgoa, que a pesar de que durante los dos años y medio que duró su relación no quiso ir con ella a ningún acto público -porque aseguraba que no le gustaba la prensa rosa- sí acompañó a Vanesa Romero al festival de cine de Málaga, posando con la actriz de lo más enamorado. Una actitud que la modelo reconoce que le hizo "mucha gracia porque él quería ser discreto". "Es una cosa muy rara" asegura, ironizando con que "me gustó ver a dos grandes actores presentando una de sus películas. Ah no, que no iban a eso".

"Vanesa no me da pena porque cada uno se mete en los berenjenales que quiere, pero me parece ficción total. Santi es una mancha en mi expediente, y el otro día vi que también puede hacer de 'show man' malo, de los que vas bebido a las 5 de la mañana, también puede hacer eso" afirma, dejando entrever que no se queda con nada positivo de sus casi tres años de amor con Santi.