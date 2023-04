Unos cuantos filtros y retoques de Photoshop están a la orden del día en Internet. Pero aun sabiendo que algunos cuerpos son irreales, hay que decir que otros sí lo son. Bellas modelos y actrices con físicos esculturales que envidiar, como Jennifer López. Pero nosotras también podemos tener un cuerpo que nos guste, pero con objetivos más realistas. Y a veces ni siquiera hace falta recurrir a trucos raros, basta con apuntar a la ropa adecuada. Está bien seguir las tendencias del momento, pero siempre hay que elegir la ropa que más nos realce.

Los vaqueros y pantalones son, sin duda, una de las prendas más queridas y apreciadas del armario. Concretamente, comodidad, practicidad y estilo se unen en este modelo tan querido por las mujeres de todo el mundo. No sólo en la treintena, sino también en la cuarentena o la cincuentena. Los mom jeans dan volumen y forma incluso a quienes tienen las nalgas tan planas como una tabla de surf. Si quieres ser atrevida, elige vaqueros con rotos en la rodilla; si no, opta por pantalones. Se puede encontrar un estilo ligeramente abombado y otro entallado por tan sólo 50 euros.

Si quieres dar más volumen, puedes jugar con los colores, el blanco por ejemplo. El blanco ensancha, así que puedes aprovechar la ilusión óptica. Luego, si quieres levantar ese glúteo un poco flácido, apuesta por el modelo bottom up/push up. Otra ayuda extra para perfeccionar la forma del lado b.

El modelo top si quieres parecer más delgada

Se podría pensar que un modelo ajustado es la respuesta adecuada para realzar los glúteos. Pero estos modelos son un auténtico arma de doble filo, sobre todo para las que tienen los muslos un poco más gruesos. Lo ideal son los llamados pantalones acampanados o vaqueros, que son más ajustados a lo largo de las caderas pero más suaves en los muslos. Utilizar estos pantalones es sólo uno de los trucos para parecer más delgada. Para conseguir el máximo efecto, elige vaqueros oscuros, negros o grises oscuros.

Así pues, aquí tienes los 3 mejores vaqueros y pantalones que harán que tu lado B parezca JLo. Claro que tener ese físico a los 50 no es tarea fácil, pero desde luego no es imposible. Además, realzar tu figura no tiene por qué significar tener un físico escultural y bien entrenado. Incluso siendo un poco más curvilínea como Rihanna sigues siendo guapa.