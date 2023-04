Los famosos suelen utilizar las redes sociales como una manera de promocionarse, pero la apertura de este medio puede llegar a ocasionar situaciones incómodas para los interesados. Y es que muchos usuarios creen que, escondiéndose tras un perfil de Instagram, Twitter, Facebook o Tik Tok pueden decir lo que quieran, e incluso insultar a las personas que siguen. Y esto es lo que le ha ocurrido a Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera, que no está pasando por uno de sus mejores momentos tras separarse de Yulen Pereira, y que tampoco escapa de los insultos de algunos usuarios de Instagram

Anabel Pantoja estuvo durante un tiempo ligada a Sálvame, el programa de Telecinco que presenta de lunes a viernes Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, tras su salida del programa, la sobrina de Isabel Pantoja inició otros proyectos profesionales desde Canarias, donde reside actualmente.

Y uno de esos últimos encargos fue trabajar junto a su tía, Isabel Pantoja, en la gira que la tonadillera hizo por Latinoamérica, unos conciertos que resultaron muy exitosos y que hicieron que la cantante se plantease continuar la gira este año por España, y de hecho, ya han salido algunas fechas de futuros conciertos.

Pero el golpe más duro se lo llevó Anabel Pantoja a su llegada a España tras trabajar con su tía. Y es que rompió su relación con Yulen Pereira, una separación que ha sido muy polémica y por lo que fue analizada de forma concienzuda en la mayoría de los programas que se dedican a informar sobre el corazón.

Apoyo de los amigos

Afortunadamente, Anabel Pantoja no está sola y ha encontrado un gran apoyo en sus amigos. Éste es el caso de su amiga Belén Esteban, que acudió el pasado fin de semana hasta Canarias para pasar unos días junto a su amiga. De ello dieron cuenta ambas a través de sus redes sociales, donde mostraron su buena sintonía y amistad.

Pero no todo iba a ser bueno, y la sobrina de Isabel Pantoja también se quiso poner seria en su perfil de Instagram para denunciar los insultos que ha recibido a través de esta red social. "Payasa", "petarda" o "qué asco das" son algunas de las perlas que le sueltan a través de mensajes privados y respuestas a sus publicaciones en Instagram.

Publicaciones

Pero Anabel Pantoja no se ha quedado parada y ha publicado una serie de reels donde da cuenta de los insultos que ha recibido, en especial de un usuario que es el que más se ha ensañado con ella estos días. Incluso le hace una llamada directa de atención: "Para que no te importe mi vida, no veas si pierdes tanto el tiempo en seguir a alguien que odias tanto".

También grabó un vídeo en el que pide que utilicen Instagram "para otras cosas, como escuchar música clásica". Y finaliza con un sonoro "¡Basta!.