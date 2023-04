La periodista y presentadora Lara Álvarez quiso compartir con sus seguidores en Instagram cómo es su nueva vida, una vez que se hizo oficial que este año no sería una de la presentadores de "Supervivientes" en Telecinco. La asturiana ha dejado claro que necesitaba un cambio en su vida y ha vuelto a explicar que no hay motivos ocultos en el final de su etapa en el famoso reality de supervivencia. "Creo en firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", ha explicado en un directo.

La periodista ha dicho que tras ocho años, necesitaba hacer cosas nuevas. "Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguró. Además de las explicaciones, la periodista ha querido agradecer a sus fans el apoyo y la comprensión. "Explico esto porque me lo preguntáis mucho", añadió. Durante la ronda de preguntas, la gijonesa no dudó en contestar a un seguidora que le preguntaba si le gustaban los niños. "Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente", respondió. El inesperado comentario de Lara Álvarez a su sustituta en Supervivientes: "A su manera" La presentadora se sintió cómoda durante su charla, que duró casi 60 minutos, y quiso profundizar sobre la maternidad. "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", explicó. El directo, que ahora está guardado en el perfil de la presentadora para que sus fans puedan verlo cuándo quieran, cuenta con casi 70.000 reproducciones y más de 360 comentarios. La mayoría agradeciéndole su naturalidad y apoyándola en su decisión. Lo que no falta, eso sí, son los mensajes que dejan claro que la echarán de menos en "Supervivientes". Raquel Mosquera ha tenido que decir adiós a la convivencia con sus compañeros al convertirse en la eliminada en la nominación contra Asraf Beno y Alma Bollo. No ha sido una buena noche para la superviviente, ya que antes de abandonar la Palapa tuvo también una fuerte discusión con Yaiza Martín. Para algunos como Jonan Wiergo y Alma Bollo, Raquel Mosquera pecaba de ser demasiado intensa y confesaban estar "saturados de ella", unas palabras que mosquearon mucho a la concursante. El primero en salvarse de la nominación era Asraf Beno, quien se abrazó a Adara para celebrarlo. Precisamente el concursante fue otro de los que lo había pasado mal durante la gala, ya que vio que contaba solo con el apoyo de su compañera cuando les preguntaron a los supervivientes quién querían que se salvasen de los tres nominados. Alma Bollo también gritó de júbilo cuando Jorge Javier Vázquez anunció su nombre como salvada de la nominación. La concursante se puso como loca de contenta dando las gracias a la audiencia por dejarla en el reality que tanta ilusión le hace terminar. Raquel Mosquera estaba absolutamente destrozada al pensar que su concurso se había terminado. Por eso se sorprendió cuando la barca de 'Supervivientes' le dejó en una playa desconocida. Le preguntó a Jorge Javier Vázquez si su concurso continuaba y lloró a lágrima viva cuando el presentador le confirmó que sí. Pero de nuevo tenía que enfrentarse a la decisión del público en una votación express entre ella y Jaime Nava y Artùr Dainese, que se reunieron con la superviviente en lo que es la nueva 'Playa de los Olvidados'. La polémica de Supervivientes que salpica a Fiesta: "Has vendido a mi hija" La hija de Ana María Aldón, Gema, está muy cercana a la muerte. Además, la influencer está de moda debido a sus últimas apariciones en televisión para hablar de los rumores que envuelven a su familia, y sobre todo, de la nefasta relación que tiene con su hermanastra, Gloria Camila “Gema Aldón es una quinqui y una chunga, una mala persona. Negativa y provocadora. Ha sido lo peor de este concurso”. Con estas palabras se refirió Sergio Garrido a la hija de Ana María Aldón, que vive un tenso encontronazo con la Aldón en el plató de ‘Fiesta’.