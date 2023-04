Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos y los días festivos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, pero desde hace unas semanas había desaparecido uno de los más polémicos. Marta Riesco saltó a la fama el año pasado tras conocerse su noviazgo con Antonio David Flores. De hecho, hay quien señala que ella fue el motivo de la ruptura del exguardia civil con la que era su mujer, Olga Moreno. Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una válvula de escape para todo esto. "Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas...", ha escrito en un "stories" de Instagram, que ha acompañado de una fotografía en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que lleva por título "Sin miedo", por Marta Riesco.

Pero más allá de esta polémica, el programa continúa lidiando con sus propias disputas. ‘Fiesta’ le ha dedicado un homenaje a Sara Montiel durante el programa de este sábado. Una de las llamadas que hemos tenido en el programa ha sido la de Tony Hernández, quien fue la última persona en pasar por el altar con la actriz.

Tony ha comenzado a hablar ante la atenta escucha de Carlos Ferrando, quien se encontraba en el plató para homenajear a la actriz. En un momento dado, Tony ha confesado algo que no le ha gustado nada a Carlos: ‘’Antonia era muy caprichosa, cuando no quiso más la relación…’’ no ha podido continuar porque Carlos le ha interrumpido y han protagonizado un grave enfrentamiento. ‘’Pero ella también sabía que tú tenías pareja allí’’, le ha soltado Ferrando, estas palabras no le han sentado nada bien a Tony quien se ha encendido y le ha contestado: ‘’Mira Carlos Ferrando, eres un hijo de p***, un oportunista y ella hablaba horrores de ti (…)’’, estos insultos han provocado el enfado de todos los colaboradores del plató, quienes le han pedido respeto.

‘’Yo le estoy insultando porque él a mi me ha faltado al respeto en muchos programas. Él a mí no me conoció en Cuba, ha mentido mucho’’, ha intentado defenderse sin conseguirlo y ha explicado que todo lo que ha contado Ferrando sobre que tenía pareja cuando se casó con Sara Montiel es mentira