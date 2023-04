"Cover Night" es un "talent" musical que produce Shine Iberia, la misma que firma otros éxitos como "Masterchef". En el programa Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel buscan a los mejores intérpretes de versiones de España. Estarán acompañados por Ruth Lorenzo, como presentadora, y Ana Guerra y Abraham Mateo como copresentadores.

El formato es algo así como un campeonato de eliminatorias. TVE lo explica así en su web: "Cada semana, nuevos concursantes se enfrentarán musicalmente para demostrar que merecen recibir una de las nueve llaves que abre las nueve cabinas de Cover Night

El espacio arrancó su emisión con discretas cifras de audiencia y parece que la cosa no mejor. Ahora, compite directamente contra Supervivientes, el peso pesado de Telecinco en esta temporada. El programa ha registrado un 6.5% de share y los 556.000 televidentes frente al 7.7% de cuota y 1.700.000 espectadores del reality de Telecinco.

No obstante, el programa sufrió un duro revés en su segundo programa, al ver reducida casi a la mitad la audiencia de su estreno. Tras un prometedor estreno donde marcó un 11,9%, su segunda entrega se desplomó hasta el 6,5% con tan solo 556.000 espectadores. Por este motivo, TVE ha decidido cambiar su día de emisión.

El talent show presentado por Ruth Lorenzo salta a la noche de los sábados a las 22:05 horas. Se trata de un día con una competencia mucho menor, protagonizada por el cine, 'Déjate querer' y 'laSexta Xplica

Después de convertirse en una de las representantes de Eurovisión más exitosas de la historia de nuestro país, Chanel se alejó sorprendentemente del foco mediático y no tardaron en aparecer los rumores sobre la mala relación entre la artista y la prensa.

Con motivo de los premios Ídolo, 'Socialité' ha podido hablar con la cantante y preguntarle sobre la polémica de su silencio mediático. Chanel, mucho más cercana, le ha explicado a nuestro compañero Miguel Ángel Rech que todo se ha tratado de un malentendido:

"Me sorprende mucho que digáis esto, porque si habláis con las personas con las que yo hablo habitualmente te dirán que no hay ningún problema, mi relación con la prensa siempre ha sido cercana, no sé de dónde se han sacado eso".

¿Cómo funciona Cover Night?

Los concursantes cantarán una versión de una canción muy conocida por los espectadores, tratando de adaptarla a su estilo y hacerla completamente suya. Durante esta canción y en los segundos posteriores a que finalice la actuación, el jurado podrá votar verde si quiere que el concursante acceda a una de las cabinas o rojo si prefiere que abandone el programa. Si el concursante recibe tres o más votos verdes, conseguirá su cabina.

Pero ¿qué sucede cuando todas las cabinas están ocupadas? Será el momento de que comiencen los retos de Cover Night. El público que está en plató tendrá un papel decisivo, ya que será el encargado de escoger qué concursantes se enfrentan en los duelos que se producirá en cada uno de los programas.

Durante varias semanas, los concursantes tratarán de mantenerse en sus cabinas con el objetivo de llegar a la gran final y conseguir el trofeo del programa y un premio de 100.000 euros en metálico".

El estreno de "Cover Night" será hoy a las 22.50 horas, lo que ha suscitado ciertas críticas entre los telespectadores. "Acaba súper tarde, a las 1.20. A ver si empiezan a una hora decente para que acabe a las 00.00", apuntaba un telespectadores a través de las redes sociales. "Mala hora. Hay que empezar antes", apuntaba otro.