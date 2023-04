Alba Carrillo ha sido pillada por la hemeroteca. Los famosos, más que ninguna persona, están sujetos a que años después sus palabras le spasen factura. Es el caso de la tertuliana, que hoy le han sacado un vídeo de Gran hermano VIP hablando de Rocío Carrasco.

La colaboradora de Telecinco ya fue el centro de la polémica durante las pasadas navidades cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora del espacio en el que participan.

Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo.

Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo Jorge Pérez parece haberse tomado unas vacaciones más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa.

Jorge Pérez, por su parte, sí que volvió a los focos, pero los de las cámaras de fotos, ya que participó en una pasarela de moda como modelo. Una labor que también hizo la propia Alba Carrillo.

ATENTOS a Alba Carrillo hablando de Rocío Carrasco antes del documental. No tiene NINGÚN desperdicio.

ORO PURO y cuánta razón tenía... ♥️💜 pic.twitter.com/D6ycI1UF6I — 🥚🔥❌ STRONG Boy ❌🔥🥚🦁 (@StrongBoy__) 28 de febrero de 2023

Pero hoy la noticia no es esa. Y es que las redes han tirado de hemeroteca y han sorprendido a Alba Carrillo diciendo estas palabras sobre Rocío Carrasco: "Rocío y Fidel son de las mejores personas que he conocido. Lo que es capaz de hacer una madre por un hijo... Ella no habla nunca nada más que en el juzgado. Se calla y no se defiende para no hacer daño a los hijos. Es una madraza como pocas y se está comiendo kilos de mierda para no dejar desprotegidos a sus hijos.