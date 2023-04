¿Qué piensa la gente cuando se le pone encima de la mesa el nombre de Bertín Osborne? A muchos se les vendrán a la mente palabras como seductor o galán. Así lo quiso dejar claro ayer Paz Padilla en el estreno de su programa Déjate querer en Telecinco. Su amigo Bertín Osborne fue el elegido para el debut de Paz Padilla con este nuevo formato. Y en buena medida no defraudó.

Además de Bertín Osborne, por el programa de Paz Padilla pasó Jorge Pérez, otro rostro muy conocido en Telecinco. Fue guardia civil, ganó Supervivientes y recientemente tuvo un lío muy sonado con Alba Carrillo, que aún sigue coleando.

La apuesta de Déjate querer por Bertín Osborne y Jorge Pérez logró, en el debut del programa, un 13% de cuota de pantalla con 1.231.000 espectadores. Lideró así con margen la noche del sábado, puesto que Antena 3, con El Peliculón, se conformó con un 9,8% y 1.193.000 espectadores.

Así pues, Telecinco logró mantener el liderazgo de la noche del sábado con el nuevo formato conducido por Paz Padilla, aunque a buen seguro que los nuevos dirigentes de la cadena, con Borja Prado a al cabeza, cuentan con una margen de crecimiento para el programa que le lleve a alcanzar una cuota de pantalla aún mayor en una franja fundamental para Telecinco.

Telecinco está ahora mismo en una encrucijada y quiere cortar la sangría de audiencia de algunos programas que en otros tiempos fueron auténticos buques insignia indestructibles de la cadena de Mediaset, como Sálvame. Antenba 3 ha ido arañando en este sentido pequeñas pero importantes victorias frente a su gran competidor, Telecinco.

El estreno de Déjate querer con Paz Padilla y Bertín Osborne

En este contexto ha surgido Déjate querer, la vuelta de Paz Padilla a Telecinco tras su tensa salida cuando aún presentaba Sálvame. Una forma de rescatarla después del acuerdo prejudicial con la cadena.

Bertín Osborne arropó a su amiga Paz Padilla en el debut de Déjate querer. No quiso defraudarle y acabó abriendo su intimidad y dejando fluir la entrevista. No se calló muchas cosas y contó cómo es su relación actual con su ex, Fabiola, así como confesó que aún no ha conocido lo que es el amor.

Dos veces "en chirona"

Pero, además de hablar de sus sentimientos, confesó pecados del pasado, pecados de juventud. Y sorprendió a los telespectadores contando que estuvo "en chirona". Y no una, sino dos veces. “Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces”, afirmó sin titubeos el cantante.

Bertín Osborne se extendió en su narración y aclaró que se trató de una pele. "Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía: ‘Pues yo me he peleado’. Y otro me decía: ‘Pues yo he atracado en varios chalets’. Y yo le preguntaba que dónde, y me decía: ‘Allí, en Vista Hermosa’. Y yo le decía: ‘Me cago en la leche, allí vivo yo'", contó ante Paz Padilla.

Según su relato, estuvo tres días allí encerrado. Pero otra sorpresa vino un tiempo después, cuando ya mantenía una relación sentimental con su primera mujer, Sandra Domecq. Estaba tomándose algo con ella y "aparecieron cuatro quinquis". Su mujer se mostró preocupada por si les iban a atracar.

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando Bertín se levantó a "abrazarlos y saludarlos". ¡Eran sus compañeros de calabozo! "Eran compañeros míos de la cárcel”, expresó en Déjate querer. Su segundo arresto fue también por otra "bronca". Peleas de juventud que Bertín Osborne confesó ante Paz Padilla.