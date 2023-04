Uno de los programas más icónicos de la década que siguió al año 2010 fue el de ‘Hermano Mayor’. Era un momento en el que este tipo de formatos más orientados a la telerrealidad estaban en su punto álgido. Programas como este no seguían las líneas de reality shows como ‘Gran Hermano’, ‘Operación Triunfo’ o ese tipo de contenidos que juntaban a varios personajes en un mismo espacio y hacían a la audiencia partícipe de lo que allí ocurría de alguna manera.

Pedro Aguado fue puesto al frente de esta nueva apuesta de Cuatro, que también había concebido otro programa similar, pero cuyos protagonistas en aquel caso fueron los niños. ‘Supernanny’ tenía como objetivo mejorar la convivencia de niños y padres mediante la modificación del comportamiento de los más pequeños y sus padres. Por otro lado, ‘Hermano Mayor’ venía a cumplir la misma función, en este caso con jóvenes y adolescentes más conflictivos. Ambos programas fueron un auténtico éxito en sus inicios, pero con el paso de las temporadas fueron perdiendo fuerza.

Aun así, fueron muchos los momentos de Hermano Mayor que aun hoy resultan icónicos y siguen siendo recordados cada cierto tiempo en redes sociales. Sin embargo, lidiar con este tipo de perfiles para Aguado -que tampoco había tenido una juventud fácil- no era algo sencillo. La cara visible del formato y exjugador profesional de waterpolo estuvo hace poco en el podcast de ‘Lo que tú digas’ hablando de cómo fue aquella experiencia. En ese espacio fue donde recordó el peor caso de todos los que trató durante sus años al frente. Para Aguado solo existió un problema con el formato: “Es la única crítica que tengo a Hermano Mayor. Aquellos casos que yo no tuve el valor de decir “esto no lo hago” y que no tenía que haber salido en el programa. En uno me planté y me hicieron caso”.

Aguado relató el que para él fue el peor de todos los casos que tuvo por delante debido al desenlace final: “Era un chaval que era adicto y necesitaba un centro de tratamiento, no un programa de televisión. Cuando me lo pusieron delante el chaval estaba hecho polvo, como yo hace unos años. Me preguntaron que qué quería hacer y dije que yo firmaba con mi cara el programa si ese chico entraba en un centro terapéutico. Al final yo hablé con un centro de Bilbao y al final acabó el programa entrando por esas puertas. Era un chaval al que no habíamos hecho una intervención como Dios manda y a los tres días se escapó, fue a casa porque tenía marihuana escondida y apuñala a la abuela. Eso sale en los periódicos”.