Menuda cita más caliente que ha tenido First Dates. Una pareja ha terminado en el jacuzzi en paños menores mientras la cosa casi acaba en lo que todo el mundo piensa.

Y es que si Carlos Sobera pensaba que lo había visto todo como presentador de un programa como First Dates, queda demostrado que no podía estar más equivocado. Por su plató ha pasado de todo: un hombre que intentó estafar al programa acudiendo varias veces disfrazado, mujeres que preferían tener las citas con él… Sin embargo, los nuevos comensales siempre se guardan un as en la manga con el que sorprender a Sobera.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos han hecho confesiones de los más llamativas.

Es el caso de la cita que tuvieron dos personas que terminaron en el jacuzzi. La chica insinuaba ser "el postre" de su cita, pero a la mínima que él intentó algo más, ella respondió con negativas. Sin embargo, terminar dándose un masaje bastante llamativo. Las redes no dan crédito a lo sucedido: "No se si acabo de ver una cita de First Dates o el trailer de una porno. Bochornoso".