Nuria Marín ha sorprendido a sus seguidores con un peculiar mensaje en su cuenta de Instagram. Tras hacer una sencilla broma se ha visto obligada a aclarar: "Lo hago antes de que llaméis a la Policía".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero. También ha participado en la última edición del "Medafest Night Fever".

Toda esta historia se explica desde el fin de semana. El domingo colgó una publicación en Instagram con una foto en la peluquería, antes de salir al plató, que acompañó del siguiente texto: "La transformasión".

Aunque parecía evidente que no se trataba de un error, sino que Nuria Marín quiso escribir así el término transformación, no pareció que todos sus seguidores lo entendiesen de esta manera. Por eso, ella misma tuvo que hacer una nueva publicación para explicarlo. "Sé que estoy donde estoy por mi belleza exterior, pero también sé que he escrito mal transformación, porque lo he hecho aposta", comenzó diciendo, antes de abundar: "Hay gente que me escribe escandalizada etiquetando a la policia... Amores, que sé cómo se escribe", dijo.

Ayer jugó al mismo juego. "Cada día me hago mejor los 'make up', esto es asín*", comenzó escribiendo, en una foto en la que se le podía ver el maquillaje.

Más abajo, con otro asterisco, apuntó: "Sé que se escribe 'así' y no 'asín'. Lo aclaro antes de que llaméis a la Policía".