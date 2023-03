La nueva etapa que ha comenzado en Mediaset traerá consigo un nuevo código ético que todos las personas que integren la compañía tendrán que cumplir a rajatabla. Esto supone, que a partir de ahora habrá que seguir una serie de nuevas y estrictas normas, que afectarán especialmente a 'Sálvame', programa que hasta ahora parecía que vivía en una especie de república independiente.

La dirección de la compañía ha terminado con los contenidos en bucle que se repetían en Telecinco mañana, tarde y noche y las tramas y guerras familiares de personajes como Rocío Carrasco, José Ortega Cano e Isabel Pantoja, lo cual no quiere decir que no se les pueda mencionar.

Se pretende no agotar al espectador y rebajar el tono con los personajes, muchos de los cuales han demandado a la cadena en numerosas ocasiones por sentirse acosados y víctimas de informaciones falsas en espacios de La fábrica de la tele.

Este portal también contó que los ejecutivos han exigido terminar con las guerras internas entre las productoras participadas y que de ahora en adelante se establezca un clima positivo y de colaboración mutua para que el conjunto de la emisora brille y con el tiempo se puedan mejorar los resultados.

Además, se han establecido más normas que adelanta El Mundo y ha verificado YOTELE. Por un lado, se ha terminado la broma de marcharse del plató sin causa justificada, como lleva años ocurriendo en ‘Sálvame'. La dirección del programa tendrá que cambiar su forma de trabajar y establecer un clima óptimo de trabajo, pudiendo generar tramas y contenidos propias sin que ningún colaborador termine con un ataque de ansiedad.

Por otro lado, la dirección prohíbe que los presentadores y colaboradores manifiesten sus opiniones políticas, sin estar en el contexto de un programa de actualidad y en una tertulia organizada a tal efecto. 'El programa de Ana Rosa', 'Cuatro al día' y 'Ya es mediodía' estarían exentos de cumplir esta norma solo en su espacio de tertulia política.

Pero de esta manera, Jorge Javier Vázquez no podrá volver a utilizar la plataforma de Telecinco para defender uno criticar a ningún dirigente. Se tendrá que limitar a comentar los asuntos relacionados con la prensa del corazón y los integrantes de 'Sálvame'. Tras presentar su autobiografía, "Antes del olvido', Jorge Javier se animó a charlar sobre su pasado, su presente y su futuro en una larga entrevista con esta web. En esta entrega, tenemos su descargo frente a los rumores de la supuesta intención del canal de dejar de emitir el programa y más aún, los rumores sobre el propio futuro de Jorge Javier como presentador. "Yo no tengo futuro. Me gusta no tener futuro", lanza con temeridad, con la calma de quien ya ha llegado a la cima.

CHILLO!!!

“Los Burros de Fortunato, un potcast para hablar de lo que me de la gana y con quien me de la gana”

Qué zasca!!

DILO!! #LosBurrosdeFortunato #YoVeoAJorgeJavier pic.twitter.com/Tx9tGzQcmR — DramaQueen🔻💜 (@andodespista) 22 de febrero de 2023

En la charla explica por qué no le preocupa qué pasará con su puesto de trabajo y por qué cree que Sálvame tiene que quedarse: "Porque cumple una función, que es el acompañamiento. Ver Sálvame es como meditar".

El presentador ha esttrenado un podcast titulado "Los burros de Fortunato" en el que, como él dice, "va a hablar de lo que le dé la gana con quién le dé la gana". "Huy la tele, que antigüedad", declara en el vídeo promocional.