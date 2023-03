El excolaborador de 'Espejo Público' Fran Rivera acompañará a Agoney y Adriana Abenia en el cuarto programa de 'Todos contra 1', presentado por Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez, que continúa su emisión en directo los martes y con nuevos retos.

Rivera era un habitual del programa de la mañana de Antena 3, pero ¿cuál fue el motivo de su sonada salida a finales del verano del año pasado?

Según recogía la revista Semana, “desde hace tiempo querían prescindir de él. Consideraban que hacía tiempo que ya no aportaba mucho contenido al programa, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Había cierta oposición de peso a que se prescindiera de él, así que el torero se mantenía en antena… Pero su presencia en el programa de Toñi Moreno a principios de verano ha servido como excusa para tomar una decisión firme”. “Su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas y ha sido la gota que ha colmado el vaso”, explicaban.

Ahora, el extorero participará en el nuevo espacio de TVE. En ‘Todos contra 1’, los concursantes elegidos a través del casting en RTVE.es tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. ¿Cuántos globos de helio son necesarios para hacer volar un sofá? ¿Durante cuánto tiempo puede contener la respiración un buceador dentro de un tanque de tiburones? ¿A qué velocidad se estrellará una caravana contra el suelo desde una altura de siete pisos? La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores.

Cada programa estará formado por diez rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la décima y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la App?

Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la App; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego.