Vuelven las dudas y los enfados a Supervivientes tras la última prueba del reality. Los Fatales han hecho fuego de una forma extraordinariamente rápida y sencilla, algo que ha sembrado las dudas de los propios participantes y del público.

Los supervivientes daban una clara respuesta: "Tres días". Durante el fin de semana, todos ellos habrían estado ayudando a los actuales Fatales a hacer fuego con una serie de consejos hasta que, finalmente y según dicen, Anuar lo conseguía: "Lo hizo por fricción, eso fue lo que nos dijo", comentaba Alejandro.

Pero lejos de quedarse ahí, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' seguía compartiendo sus pensamientos con Sobera: "A mí me extraña mucho, estábamos hablando y a los cinco minutos, que eso no se hace en cinco minutos, empezó "¡Fuego, fuego, fuego!".

Lara recapitulaba varios acontecimientos y les contaba otros tantos a los Royales, que empezaban a sacar sus propias conclusiones: "¡Qué tramposos!", decía Marta. Carlos Sobera tomaba la palabra: "Hacer fuego sin ayuda de nadie es bastante dificultoso y además conlleva un gran esfuerzo y, sobre todo, tiempo.

El público de Supervivientes pide la "expulsión disciplinaria de Anuar" por sus comentarios a Juan Muñoz

Tensión, bronca y faltas de respeto en Supervivientes. El tiempo en la isla y las durar condiciones están llevando a los participantes al límite y sacando lo peor de ellos.

Uno de los momentos más difíciles del programa ha sido la fuerte bronca que han tenido Anuar Beno y Juan Muñoz en la isla, donde se han dicho de todo. Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo ha llamado "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no ha querido responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le decía Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones haces", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le he ha dicho entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", comentaba entonces el cómico mientras se alejaba, al tiempo que Anunar le decía que "cogiera un taca taca para dar el paseo"

En ese momento, Ana Luque ha mandado callar a a Anuar diciendo que se "está pasando". Un gesto muy aplaudido por las redes sociales que, a su vez, piden la expulsión inmediata de Anuar por su actitud. "Anuar a la calle. Eso sí,tanto asco da el ,como los que callaron mientras humillaba a Juan. La única que se pone sería es @AnaLuqueGomez Espero y deseo que se le nomine el jueves".