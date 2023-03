Hace unos días se presentó la fundación Alex Lequio en honor del difunto hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio que falleció a consecuencia del cáncer. Una presentación a la que no acudió el colaborador de Telecinco, pero es que tenía sus razones.

Y es que Alessandro no suele hablar de su hijo, dejando esta labor en manos de Ana Obregón que, aunque con lágrimas en los ojos, no tiene problemas de hablar con los medios al respecto. Todo lo contrario del colaborador que explicó en El Programa de Ana Rosa los motivos por los que no hablaba sobre él.

Sobre la fundación, la ausencia del colaborador de Telecinco fue en contra de su voluntad, ya que como comentó se encontraba enfermo. De hecho, creía que tenía Covid, aunque al final fue solo un trancazo. “Queremos financiar sobre todo el cáncer infantil y de gente joven que es el sarcoma de Ewing, un cáncer terrible muy agresivo y hay poca financiación”, decía Ana Obregón durante la presentación de la fundación que lleva el nombre de su hijo.

La ausencia más sonada fue la de su expareja, Alessandro Lequio. Él mismo nos contó en ‘El programa de Ana Rosa’ que tenía fiebre y se encontraba mal, con lo que consideró necesario quedarse en casa. Además, añadía: “Yo no sé hablar de mi hijo, para eso está Ana que lo hace de maravilla”, explicaba.

Días antes, según publicaba la revista ‘Semana’, el colaborador habría hecho unas declaraciones que habrían sembrado la polémica: “Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí”.

De hecho, en ‘El programa de Ana Rosa’ daba las gracias al íntimo amigo que les presentó a Aurelio Palomo, el donante que dejó en su testamento “la única donación” que, asegura, de momento han recibido y ha permitido poner en marcha la fundación. Ana Obregón matizaba sus palabras a través de las redes sociales, donde escribía: “Lo único que te has equivocado en decir es que es la única donación”. Y es que le recuerda que ella ha aportado su “trabajo” durante estos años además de una suma económica: “Así como los 30.000 euros necesarios para abrir la fundación”.

“Lo importante es que la Fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido ayudar y salvar vidas”, concluía.