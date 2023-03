Lydia Lozano ha tenido que enfrentarse de nuevo a una tarde complicada en 'Sálvame Diario' debido a la polémica que surgía el miércoles pasado cuando Carmen Alcayde confesaba de que la colaboradora frecuentaba locales de intercambio de parejas en la noche madrileña junto con su marido. Una noticia que provocaba la ira de la periodista que negaba desde el primer momento a través de una llamada telefónica ese mismo día.

Esta tarde, Lydia ha acudido al programa dispuesta a seguir defendiendo su verdad: solamente acudió al local donde desalojaron a Froilán hace unos días, una sola vez, ya que había sido invitada a un cumpleaños y estuvo poco más de una hora. Sin embargo, 'Sálvame' le tenía preparada una sorpresa que no esperaba.

Su amiga Ruth Sanz, exnovia de Iker Casillas, ha hablado con el programa y les ha confirmado que Lydia y su marido, Charly, acuden a estos locales... aunque minutos más tarde la colaboradora ha asegurado que lo que quería decir ésta es que es ella la que acude a estas fiestas y la persona que luego le informa de lo que ocurre en ellas. Un 'galimatías' que no se ha terminado de aclarar.

A última hora de la tarde, Apolo -el testigo protegido de 'Sálvame' que ha coincidido con Lydia en estos locales- se ha sometido a la máquina de la verdad, Kopérnica, y cuando contestaba a la tercera pregunta provocaba la salida "para siempre" de la colaboradora del espacio.

Le preguntaban a Apolo si había visto a Lydia salir, de las habitaciones privadas de estos locales, despeinada y respondía que 'sí'. Una humillación pública que la periodista no ha querido pasar por alto y echaba a llorar sin consuelo ante la afirmación del testigo... yéndose de su programa "para siempre", tal y como ha confesado entre sollozos.

"No lo voy a aguantar, lo estoy llevando muy bien pero esto es un cachondeo y yo me voy a mi casa" confesaba Lydia ante la atenta mirada de sus compañeros que acudían a las inmediaciones del plató al ver que su compañera estaba ante un ataque de ansiedad y aseguraba: "Yo me voy, este recochineo y regodeo... que no, que no, que no".

A pesar de que el espacio comenzaba con la advertencia de que esta tarde veríamos el rostro de Apolo, lo único que ha podido ver la audiencia es a un hombre, pintado hasta las cejas, que le aseguraba a María Patiño haber estado anteriormente en televisión, pero nunca antes en 'Sálvame'... ¿quién se oculta bajo este rostro pintado?