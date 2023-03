Cuatro ha estrenado la novena temporada de ‘Planeta Calleja’. El programa presentado por Jesús Calleja al prime time de la cadena de Mediaset ha contado con Jordi Cruz como invitado. Gran amante de las culturas clásicas, el chef catalán ha vijado a Tesalia para comenzar su aventura en la Península de Pelión, donde según la mitología vivían los centauros.

Junto a Calleja ha realizado un trekking a través de las montañas de Pelión, recorriendo varias aldeas y llegando al mar a caballo. Durante un recorrido en velero por el Golfo de Volos, desde el que partió la famosa expedición mitológica de Jasón y los Argonautas, han pescado erizos que Cruz utilizará para preparar un suculento plato en cubierta. El chef ha vivido momentos de máxima adrenalina, pero también ha habido tiempo para las reflexiones.

El chef ha compartido varias conversaciones de lo más profundas con el presentador. Durante una de ellas, ambos han recordado todas las polémicas que han rodeado a Jordi a lo largo de su trayectoria profesional. Hace años, Jordi se enfrentó a una de las experiencias más complicadas de su carrera tras unas declaraciones acerca de los becarios en el mundo de la hostelería. “Me dijeron de todo. Eso sí que me hizo pupita. Llevo toda la vida creando equipos, currando para que yo y mi gente nos ganemos la vida de una forma justa y decente. Yo tengo a muy pocos chicos que hacen sus prácticas obligatorias en mi restaurante”, comenzaba.

El chef ha recordado qué fue lo que comentó realmente al respecto y cómo le afectó la manera en la que se publicó: “Me llamaron explotador, me llamaron de todo. Yo, que soy el restaurante con tres estrellas que menos gente tiene en prácticas, me llevé todas las tortas”.

El chef confiesa cómo le afectó

Ha sido entonces cuando Calleja le ha preguntado si le afectó hasta tal punto que le quitara el sueño: “¿Si me quitó el sueño? Que me insulten, que delante de mi restaurante hagan una pintada diciendo ‘ahí trabaja un explotador’… Sí que me quitó el sueño, claro”.