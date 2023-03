Gloria Camila acudió en la tarde del viernes al plató de 'Ya son las ocho' a colaborar y como no podía ser de otra manera hablo sobre la entrevista que salió este miércoles en la revista Lecturas de Ana María Aldón hablando sin pelos en la lengua sobre su vida, la familia de su marido y la relación que tiene como todos ellos.

"No va a haber separación" decía de forma contundente Gloria cuando Sonsoles Ónega le preguntaba directamente si su padre, José Ortega Cano, y Ana María Aldón van a poner punto y final. "No tienen por qué estar juntos todo el día, son independientes" decía la joven después de ver las imágenes del torero y de la colaboradora haciendo sus quehaceres diarios por separados, quitándole hierro al asunto y asegurando que en una relación hay que tener espacio personal.

Además, Gloria se ha sincerado y ha asegurado que "no me gustó" cuando leyó el titular sobre su padre, pero "cuando me fui al interior, vi que era una cosa totalmente distinta". Unas declaraciones que tendrá que explicar este fin de semana Ana María en su programa para saber si ella también se ha decepcionado por los titulares que eligieron.

La joven se ha defendido confesando que no le parece bien los titulares que eligió la publicación para la portada puesto que el texto del reportaje es diferente y además, también tiene apartados donde deja claro el cariño que tiene por su padre y no se han resaltado: "De mi padre dice cosas maravillosas".

Eso sí, Gloria Camila deja claro que: "Mi padre no es partidario de hacer las cosas públicas", al igual que ella, ya que hace tiempo comentó que las diferencias familiares hay que solucionarlas en casa y no en un medio de comunicación... pero como bien sabemos, Ana María se considera independiente y hace lo que le de la gana.

"Ana hace la entrevista con el motivo principal de promocionar el gazpacho" terminaba zanjando la joven y es que recordemos que Ana confesaba en la entrevista que iba a ser imagen de una marca que comercializa con gazpacho y salmorejo... pero nos llama especialmente la atención que, siendo este el motivo, solo se le haga una pregunta acerca de esto.