Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El último intento ha sido el de cambiar la nómina de los colaboradores de la primera hora que el lunes incorporará un nuevo nombre: el de Carlos Lozano. El presentador ha estado en boca de todos y parece que la productora le quiere dar una nueva oportunidad.

Operación Deluxe

Nuevos datos sobre la Operación Deluxe, ahora rebautizada como Operación Luna. Ángel Jesús Fernández Hita, el policía involucrado en la trama de supuesto espionaje a más de 140 famosos, ha reconocido haber facilitado información a Gustavo González acerca de diferentes personalidades.

En unas declaraciones para 'El Confidencial', el agente retirado afirma abiertamente: “Eso es verdad. Se los he dado. No lo voy a negar porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía”. Hita además da algunos ejemplos del tipo de datos que facilitaba, como la dirección de algunos famosos, aunque no da ningún nombre concreto: “No sé. Gente que ellos estaban a lo mejor para hacer un reportaje o tal”.

Hita se justifica y defiende que sus informaciones “muchas cosas ayudaban a sacar cosas”: “Hay personas que se han salvado de estafas precisamente por esa amistad”, asegura. “Yo cogía esa información y verificaba si era buena o mala: ¿esto tiene visos de ser verdad? Pues llamaba a quien tenía que llamar: ”Oye, mira, tenemos esto, tal“. Y lo hacían o no lo hacían, en fin, en eso ya no me metía yo”, explica, haciendo referencia a que habría ayudado a salvar de estafas.

El exagente afirma que el único al que ha dado "algún dato" es "a Gustavo. "Por amistad, nada más”, ya que hay que recordar que Hita es amigo del padre del paparazzi. Supuestamente, y según apuntan las investigaciones, Gustavo habría facilitado a su vez esa información al programa donde trabajo. Pero Hita niega haberse lucrado con ello: “Me han llegado a ofrecer dinero algunos, que no voy a decir nombres, por supuesto, y muchas veces se ha acabado la poca amistad que había”.

Entre los nombres de los afectados destaca el de Belén Esteban, colaboradora del espacio y que ya se quejó en directo de que estaba siendo espiada por su compañero. También figuran Isabel Pantoja, José Ortega Cano, su hijo José Fernando y su sobrino Óscar Romero, así como la periodista Gema Serrano, el también colaborador del espacio Kiko Matamoros, Di Stéfano, Alex Casademunt o Kiko Rivera. Otros de los afectados son Aída Nizar, Yvonne Reyes o el cantante Omar Montes.